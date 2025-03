La prima volta sul palco di Edoardo Zedda 

Il 17 e 18 maggio 2025 al Teatro Repower di Milano sarà in scena la sesta edizione di Italy Bares, con il nuovo spettacolo dal titolo “Cliché”, evento a favore di Anlaids, e ci sarà anche Edoardo Zedda di Capoterra. Per il sesto anno, oltre 150 tra i migliori performer italiani si uniscono per dare vita a uno spettacolo straordinario che è diventato un appuntamento imperdibile nella scena del musical italiano, per sensibilizzare il pubblico ad una cultura di prevenzione e combattere ogni forma di stigmatizzazione. Il progetto e la raccolta fondi sostengono l’attività di Anlaids Lombardia ETS, nel doppio ruolo di sostenitore e beneficiario, l’associazione che da oltre 30 anni si impegna contro HIV, infezioni sessualmente trasmissibili e nuove infezioni virali. Italy Bares è in scena, dal 2019, anche grazie alla collaborazione di Compagnia della Rancia e con il supporto di Stage Entertainment.

Anche in questa nuova edizione ci saranno ospiti speciali: Katia Follesa e Angelo Pisani, che tornano sul palcoscenico di Italy Bares dando vita in questa edizione a due personaggi irriverenti e imprevedibili, insieme alla verve comica di Paolo Camilli. Con loro sul palco: Gabriele Foschi, Martina Lunghi, Giulia Chiovelli e Gaia Baldi e, per la prima volta in scena, Edoardo Zedda. Ve lo ricordate? Vi abbiamo raccontato la sua storia 2 anni. La storia di un ragazzo coraggioso che, a 17 anni, nato a Capoterra come Aurora, aveva iniziato un percorso ormonale per il cambio di sesso e lo aveva annunciato su TikTok. Raggiungendo più di 100 mila persone in tutto il mondo.

