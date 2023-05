La prima volta in una fiction tv anche per Schwarzenegger Ed è “Fubar” 

La prima volta è scoccata anche per Arnold Schwarzenegger: l’attore di origine austriaca è il protagonista di una serie tv da titolo “Fubar”, su Netflix, accanto a Monica Barbaro, vista in “Top Gun: Maverick”, nei panni della figlia. Luke Brunner è un agente della Cia in attesa di andare pensione, di vivere serenamente e magari ricongiungersi con la ex moglie. I suoi piani saltano quando scopre che anche la figlia Emma è un’agente. Insieme dovranno dedicarsi all’ultima missione.

A metà strada tra commedia e azione, i due dovranno recuperare un'arma di distruzione di massa. «Fubar vi prenderà a calci nel sedere e vi farà ridere molto più a lungo di un film. Adesso avete un'intera stagione a disposizione», annunciò l’attore prima dell’uscita a chi gli chiedeva quando avrebbe interpretato un altro film d’azione. E in effetti tra una battuta e un colpo di scena non si smette mai di stare sulle spine. (gr. pi.)