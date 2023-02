La prima volta di Valentina Peleggi 

Venerdì alle 20.30 (turno A) e sabato alle 19 (turno B) è in programma il quinto appuntamento della Stagione concertistica 2023 che prevede, alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico, il debutto sul podio di Valentina Peleggi, direttrice musicale della Richmond Symphony Orchestra dall’estate 2020 che si presenta, per la prima volta a Cagliari, con un programma musicale ricco ed articolato che spazia da due celeberrime pagine di Mozart e Beethoven fino alla rarissima Seconda Sinfonia di Muzio Clementi.

Il programma prevede infatti l’esecuzione di: Il flauto magico K. 620: Ouverture di Wolfgang Amadeus Mozart; Seconda Sinfonia in Re maggiore di Muzio Clementi; Settima Sinfonia in La maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 30 minuti circa, compreso l’intervallo. I posti in teatro sono identificati, come sempre, per ordine (platea, prima e seconda loggia) e per settore (giallo, rosso e blu). Ad ogni settore corrisponde un prezzo, secondo il diverso valore dei posti. I prezzi: platea 35 euro (settore giallo), 30 euro (settore rosso), 25 euro (settore blu); I loggia 30 euro (settore giallo), 25 euro (settore rosso), 20 euro (settore blu); II loggia 10 euro (settore unico). Ai giovani under 35 ed ai disabili sono applicate riduzioni del 50 per cento sull’acquisto di abbonamenti e biglietti.

Venerdì alle 11 è prevista, come ormai consuetudine, l’Anteprima Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere, dalla I loggia, alla prova generale del concerto serale.

