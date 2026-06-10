La prima volta di “Policromie” a Samassi 

Cinque giorni di incontri, contaminazioni e sguardi sul mondo da domani a martedì 16 giugno : nasce a Samassi il festival di letteratura melting pot “Policromie – Intrecci e connessioni”, un progetto che sceglie la coralità dei linguaggi per esplorare la complessità del presente. La manifestazione, nata da un progetto di Daniele Mocci (direttore artistico), Guido Carcangiu (bibliotecario e progettista di eventi culturali), Stefano Lamorgese (giornalista) e Nicola Melis (docente universitario), è finanziata interamente dall’amministrazione comunale (che ha stanziato 30 mila euro) guidata dalla sindaca Beatrice Muscas, ed è realizzata in collaborazione con l’associazione internazionale Città della Terra Cruda. Il programma si svilupperà nei luoghi più suggestivi del centro abitato, trasformando il paese in uno spazio aperto di dialogo e confronto.

La prima edizione di “Policromie” propone un programma denso che unisce autrici e autori di rilievo internazionale per riflettere intorno ai nodi cruciali del mondo contemporaneo. Si parlerà di nuove cittadinanze, diaspore e identità plurali con Wu Ming 2, Elvira Mujčić e Livia Apa, che grazie a narrazioni che superano i confini geografici e culturali aiutano a ridefinire il concetto di “casa”. Spazio anche alla geopolitica, ai diritti e a uno sguardo sul Mediterraneo con un’analisi critica del presente attraverso la saggistica e il giornalismo d’inchiesta: se ne parlerà con Renata Pepicelli, Daman Singh, Cecilia Ferrara, Angela Gennaro, Mirko Melchiorre e Federico Greco. Il racconto del mondo che cambia passerà anche attraverso il disegno, la fotografia, i doc e la narrazione del territorio con Matteo Meschiari, Majid Bita, Chiara Abastanotti, Andrea Carlo Pedrazzini, Roberto Puggioni, Riccardo Badini e Roberto Pili.

In collaborazione con i ragazzi e le ragazze del Servizio civile, sono previsti anche tre reading basati su altrettanti libri in linea con gli argomenti della manifestazione. Il festival propone anche due momenti formativi di alto profilo nel plesso storico della scuola elementare di piazza San Geminiano, realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Cagliari. Durante tutti i giorni del festival, nell’ex bar Concu è aperta al pubblico la mostra fotografica “Anime migranti” di Roberto Pili.

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