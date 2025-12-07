la prima volta di norris 

Alla fine l'ha spuntata lui: Lando Norris è campione del mondo 2025, per la prima volta in carriera e diventa, a 26 anni, il 35° pilota a scrivere il suo nome nel palmarès della F1 dal 1950. Al britannico è bastato il terzo posto ad Abu Dhabi, ultimo gran premio di una pazza stagione, vinto da Max Verstappen che ha lottato fino alla fine per il mondiale sfuggito per soli due punti. Piazza d'onore a Yas Marina per Oscar Piastri, l'altro grande protagonista della stagione, terzo nella classifica finale. Dopo una stagione estenuante, dopo essersi trovato fino a 34 punti di distanza dal proprio compagno di squadra e virtualmente spacciato, dopo aver resistito al tentativo di rimonta di Max Verstappen, alla squalifica di Las Vegas e al match point fallito in Qatar, Norris riporta il mondiale pilota a Woking 17 anni dopo l'ultima volta targata Lewis Hamilton (era il 2008) e mette fine a 15 anni di dominio ininterrotto di Mercedes e Red Bull.

Numeri da campione

Il britannico si laurea campione del mondo con sette GP e due Sprint vinti in stagione e con ben 18 podi complessivi, primato stagionale che si è rivelato decisivo per il titolo. Proprio la continuità di rendimento è stata il suo punto di forza, soprattutto nella seconda metà di stagione. «Era da un po’ di tempo che non piangevo e non pensavo l'avrei fatto», le parole di Norris al termine della gara. «È stato un percorso lungo, molto lungo, innanzitutto voglio ringraziare tanto i miei ragazzi. Tutti i membri del team McLaren, i miei genitori, mia mamma, mio papà. Loro sono quelli che mi hanno sostenuto fin dall'inizio. È una sensazione fantastica, voglio congratularmi con Oscar e Max: i miei due avversari più grandi per tutta la stagione. È stato un piacere correre contro entrambi, un onore, ho imparato da entrambi. Mi sono divertito, è stata un'annata lunga ma ce l'abbiamo fatta e sono fiero di tutti quanti». Alla McLaren era già andato anche il titolo Costruttori.

Anche Sinner

Sotto le migliaia di luci che circondano il circuito di Yas Marina, con tanti vip ad assistere alla gara, compreso il n.2 del tennis mondiale, Jannik Sinner in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, Norris aveva una sola missione per assicurarsi il mondiale: quella di finire sul podio, indipendentemente dal risultato dei suoi due rivali. E così è stato. Qualificati ai primi tre posti, i contendenti al titolo hanno tutti gareggiato correttamente domenica per mantenere le loro posizioni, ma Piastri ha superato rapidamente Norris dopo alcune curve per prendere il secondo posto. Davanti, se Verstappen ha svolto la sua partitura senza intoppi dalla pole position. Relegato al terzo posto per la maggior parte della gara, Norris è stato minacciato dalla Ferrari di Charles Leclerc (quarto alla fine ) nei primi giri ma poi è rimasto saldo in terza posizione.

