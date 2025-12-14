La prima volta di Ledda 

È stata una favola rossoblù, intreccio di prime volte destinato a rimanere nella storia, quella andata in scena sotto la scalinata di Bonaria. Saranno coincidenze o segnali, ma che il diciottenne Valentino Ledda abbia firmato il primo successo assoluto in carriera aggiudicandosi la prima edizione del Rally Città di Cagliari - proprio lui, nato in una data calcisticamente speciale, per il capoluogo e la Sardegna intera, come il 12 aprile - sembra certificare il suo essere un predestinato. In piazza dei Centomila, pochi minuti dopo il passaggio della fiamma olimpica, il talento di Burgos è salito sul gradino più alto del podio assieme al navigatore e amico fidato Claudio Mele, con cui ha condiviso la Skoda Fabia Rs Rally2 e blindato il successo con un tempo di 32’27”1. Secondi i laziali Di Giovanni-Colapietro (a 23”) che, all’esordio su una “quattro ruote motrici”, hanno beffato nell’ultima prova l’arburese Marino Gessa e Salvatore Pusceddu (a 31”4).

Ledda ha vissuto due giorni da protagonista, in cui ha avuto la meglio nel duello contro un pilota solido come l’arburese Marino Gessa (che ha vinto una speciale), siglato il miglior tempo in 3 delle 6 prove e lasciato la prima posizione in classifica solo per “aver fatto troppo show” coi traversi a Monte Urpinu, vetta prontamente riconquistata fin dalla prima prova della domenica. E subito dopo aver inaugurato l’albo d’oro del Rally di Cagliari, l’astro nascente del motorsport italiano, pilota della nazionale Aci Team Italia con cui ha già maturato esperienza in Lettonia, Estonia e Finlandia, ha annunciato che correrà il Campionato Europeo Fia 2026 su una Renaut Clio Rally3.

Scommessa vinta

La nuova manifestazione firmata Aci Cagliari e New Turbomark è stata una scommessa vinta. Valido come ultimo round del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, ha regalato a Cagliari un appassionato incontro ravvicinato col motorsport. Partenza e arrivo in piazza dei Centomila, parco assistenza in Fiera e super speciale notturna in viale Europa in cui il pubblico - numeroso, composto e affascinato - ha rispettato le norme di sicurezza. Tanta gente anche sulle prove, che sabato hanno coinvolto Dolianova e San Nicolò Gerrei e ieri Sinnai, Tasonis e Monte ‘e Cresia. I 68 equipaggi in gara (62 nel moderno, 5 nello storico) hanno trovato il percorso bello e impegnativo. Tra le 5 vetture in gara nello Storico, vittoria del collaudato equipaggio formato da Marco Casalloni e Giovanni Figoni (Peugeot 206, in 39’04”) su Laboisse-Laboisse (Porsche 91 Sc, a 26”7) e Ruiu-Alicicco (Alfa Romeo 33, a 1’23”4).

I protagonisti

«Felice che la prima vittoria assoluta sia arrivata in Sardegna. Percorso difficile e avversari molto competitivi ci hanno messo a dura prova. Questa volta abbiamo lavorato sodo anche sul piano mentale, viste le recenti uscite di strada, e ha funzionato. Il sogno è continuare a crescere e arrivare il più avanti possibile. Dedico la prima vittoria alla famiglia, a chi crede in me e a tutti gli sponsor: senza di loro non sarei qui», ha sottolineato Valentino Ledda. Sportivo Marino Gessa, secondo assoluto: «Ho superato il limite di 2km/h nella slow zone e preso una penalità, poi commesso un errore a inizio dell’ultima prova e alla fine la scelta di gestire mi è costata anche il 2º posto. Sono contento perché stare al passo di un predestinato come Valentino mi sta bene». Entusiasta Antonello Fiori, presidente di Ac Cagliari: «Bellissima cornice di pubblico in prova e in arrivo, gara combattuta. Abbiamo superato le aspettative, Monte Urpinu una scommessa trasformata in successo. Grazie alle forze dell’ordine e alla Brigata Sassari per la banda».

