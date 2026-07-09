La prima volta di Gianna Masu 

Primo atto ieri per il neo eletto Consiglio Comunale di Tempio e per la prima cittadina, Gianna Masu. La sindaca da ieri è nella pienezza delle funzioni, così come la sua giunta. Sono state espletate le formalità che chiudono la fase preliminare del nuovo mandato. Gianna Masu, con un corposo dossier di circa 60 pagine, ha confermato tutti i punti programmatici della campagna elettorale. Grande attenzione è stata dedicata alla crescita del polo produttivo della ex Zir, l’adesione al Consorzio industriale di Olbia è un obiettivo della maggioranza. Nel prossimo Consiglio comunale si parlerà anche della probabile uscita di Tempio dall’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, per Masu l’ente di riferimento è la Provincia del Nord Est.

La giunta Masu

Ecco la squadra che da ieri lavora insieme alla sindaca. L’avvocato Marco Petitta è il vice di Gianna Masu, come assessore si occuperà di Politiche sociali, Cultura, Pubblica istruzione, Formazione e Affari generali. Daniela Giua ha le deleghe per il Polo produttivo (ex Zir), Industria, Artigianato, Commercio, Turismo e Servizi, mentre Fortunato Lucente si occuperà di Sport, Politiche giovanili e inclusione sociale attiva. Simone Vacca D’Avino e Susanna Careddu chiudono la giunta. Vacca si occuperà di Lavori pubblici, Urbanistica, Ambiente, Suape e Igiene urbana; Careddu ha le deleghe di Bilancio, Patrimonio, Tributi e Personale. All’unanimità è stata eletta la presidente del Consiglio Comunale, l’assemblea civica ha scelto Maria Caterina Fresi (eletta nella lista, la più votata, di Gianna Masu). Sono intervenuti tutti i capigruppo di opposizione, Gianni Addis, Andrea Biancareddu e Fabrizio Carta, che hanno garantito alla sindaca un atteggiamento costruttivo e collaborativo, chiedendo però rispetto per le prerogative e la funzione democratica dei consiglieri di minoranza. I capigruppo sono, per la maggioranza, Edi Baldino, per le tre formazioni di minoranza, Gianni Addis, Andrea Biancareddu e Fabrizio Carta.