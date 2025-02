la prima volta di carboni 

Torres 1

Pontedera 0

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani ; Zecca (24’ st Zambataro), Giorico, Brentan Liviero ; Carboni (24’ st Mastinu); Fischnaller (43’ st Masala), Zamparo (35’ st Diakite). A disposizione Petriccione, Stangoni, Mercadante, Dametto, Scotto, Casini, Guiebre, Nanni. Allenatore Greco.

Pontedera (4-2-3-1) : Calvani; Cerretti (38’ st Migliardi), Muretti, Martinelli, Perretta (38’ st Espeche); Guidi (22’ st Sala) Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi (43’ st Van Ransbeeck), Gaddini (22’ st Lipari); Italeng. A disposizione Vivoli, Vanzini, Maggini, Pretato, Van Ransbeeck, Scarpa, Pietra. Allenatore Menichini.

Arbitro : Gavini di Aprilia.

Reti : primo tempo 42’ Carboni.

Note : Nessun ammonito. Recupero: 1’ pt- 6’ st. Spettatori: 3.603 (6 ospiti).

Sassari. I giovani del Pontedera vengono sconfitti da un gol del giovane Michele Carboni. Profeta in patria, il trequartista segna su tap-in alla fine del primo tempo dopo che Calvani aveva spedito sulla traversa il siluro su punizione di Fischnaller. Spreca poi il raddoppio nella ripresa una Torres che fa la partita, propone qualche bella giocata, ma non ha il cinismo per rendere sereno il finale. Il successo consente di restare a -1 dalla Ternana alla quale i rossoblù renderanno visita nel prossimo turno.

Bunker ospite

Il Pontedera del tecnico Menichini (storico vice di Mazzone, anche a Cagliari) ha disputato una gara contenitiva: tutti dentro la propria trequarti salvo Italeng, spazi ridotti al minimo. Qualche pericolo l’ha anche creato la formazione toscana, a conferma di una gara non semplicissima in un “Vanni Sanna” che col terreno non adeguato ha tradito nel primo tempo Fischnaller (grande triangolazione con Carboni) e nel secondo Diakite (contropiede due contro uno) costringendoli a tiri raffazzonati.

La cronaca

Una scivolata di Idda sul fondo al 3’ consente a Vitali di mettere la palla in mezzo, che però risulta arretrata per Italeng. La risposta è un’incornata di Zamparo da fuori area che rimbalza e diventa uno spiovente, con Calvani quasi sorpreso. Al 21’ Fabriani ha un gran recupero, un minuto dopo Fischnaller calcia male dopo il triangolo con Carboni. Al 41’ Fischnaller si procura la punizione dal limite: calcia sotto la traversa, il portiere devia, Carboni corregge ed è 1-0. Zecca si fa recuperare dal difensore dopo un’accelerata che poteva portare al raddoppio.

Nella ripresa accade poco sino al 77’ quando Mastinu riceve in area ma spreca cercando il passaggio anziché il tiro. Al 90’ ripartenza bruciante di Masala che serve Diakite, ma il diagonale è largo, forse perché la palla rimbalza male.

