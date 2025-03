La prima volta di Adrián S. Bará a Cagliari 

La Galleria Macca di Cagliari presenta “Architecture of Defeat” prima installazione site-specific di Adrián S. Bará in Italia. Il vernissage si terrà domani, dalle 19 alle 21. La mostra sarà visitabile fino al 29 aprile, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 19 alle 20.30, o su appuntamento.

Le opere

Dopo aver presentato “Poems of the Unknown” alla fiera d’arte contemporanea Nada NY nel 2024, Adrian S. Bará continua a esplorare la relazione tra i materiali da costruzione industriali e di massa e la forma umana. Utilizzando pannelli di cartongesso, cemento e cartone - materiali associati alla mera funzionalità, piuttosto che all'estetica - l’artista riesce a rappresentare con maestria la tensione tra la natura fredda e meccanica di questi materiali industriali e il calore e la complessità del corpo umano.

Lo sguardo

Attraverso l'uso di questi materiali comuni, Bará invita il pubblico a guardarli sotto una luce diversa; pur essendo onnipresenti nella nostra vita quotidiana, questi materiali possono generare una connessione emotiva più profonda se messi in dialogo con la vita umana. Così facendo, l’artista crea uno spazio in cui il corpo umano, e la sua rappresentazione, si ritrova protagonista tra la scultura, l’installazione e la pittura.

La carriera

Adrián S. Bará nato nel 1982 a Città del Messico, vive e lavora a New York. Il suo lavoro è stato esposto in tutto il mondo: The Bass Museum Art (Miami Beach), Páramo (Guadalajara), Zapopan Art Museum (Zapopan, Messico). Le sue residenze, da Puerto Escondido a Tokyo. La sua formazione accademica da regista lo spinge a raccontare storie, attingendo dalle esperienze quotidiane e dai materiali. È stato direttore della fotografia per i film “The Weekend Sailor” (2016), vincitore del premio per la miglior cinematografia al Madrid International Film Festival e “The Solitude of Memory” (2014) passato al Festival di Cannes (2015) e vincitore del Premio della Giuria per il miglior Corto Documentario allo Slamdance Film Festival.

RIPRODUZIONE RISERVATA