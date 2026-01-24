La prima volta dell’Iglesias 

Iglesias (dcr) 5

Tempio 4

Iglesias (4-2-3-1) : R. Daga I, Crivellaro, Arzu, Di Stefano, Fidanza, Abbruzzi (15’ sts Piga), Erbini (15’ st Leroux), Frau, Salvi (21’ st Cancilieri), E. Piras (1’ pts A. Piras), Capellino. In panchina Slavica, R. Daga II, Mancini, Manca, Corrias. Allenatore Murru.

Tempio (4-3-1-2) : Idrissi, Montisci (29’ st Solinas), Gning, Bringas, Sosa, Sanna, Linaldeddu, Dimitrjjevic, Spano (5’ pts Carboni), Zirolia, Caverzan (24’ st Castagnares). In panchina Inzaina, Casu, Nativi, Coradduzza, Masia, Malesa. Allenatore Cantara.

Arbitro : Sari di Alghero.

Rigori : Arzu gol, Bringas parato, Fidanza gol, Carboni gol, Frau gol, Zirolia gol, Capellino alto, Castagnares gol, Cancilieri gol, Sanna gol, A. Piras gol, Dimitrijevic parato.

Note : espulsi Crivellaro (Iglesias) e Linaldeddu (Tempio) al 12’ st, Di Stefano (Iglesias) al 4’ sts e Gning (Tempio) al 14’ sts. Ammoniti R. Daga I, Fidanza, Frau, E. Piras, Montisci, Zirolia e Caverzan. Recupero 1’ pt – 7’ st. Spettatori 500.

Oristano. Al termine di 120’ di gioco e dopo la lotteria dei rigori l’Iglesias conquista la sua prima Coppa Italia di Eccellenza della storia sotto la pioggia del Comunale di Oristano. Contro il Tempio finisce 5-4. Decisivo l’arrore di Dimitrijevic dopo quelli precedenti di Bringas e Capellino.

Il match

Gara combattuta, equilibrata, non ricca di occasioni e terminata da entrambe le squadre in 9 uomini per le espulsioni di Crivellaro, Linaldeddu, Di Stefano e Gning. La prima occasione è degli iglesienti al 13’ con il colpo di testa sul fondo di Salvi. L’undici allenato da Giampaolo Murru prende coraggio e al 21’ da uno spunto di Erbini nasce un cross che attraversa l’area senza trovare una punta a impattare. Al 30’ è sempre Erbini a calciare a rete dal limite ma centrale. Al 31’ ci prova Capellino con un tiro potente che Idrissi respinge in corner. Chiude il primo tempo al 46’ Abbruzzi dal limite: palla a fil di palo.

La ripresa

Al 6’ squillo del Tempio con Spano, conclusione forte ma centrale. Al 10’ possibilità per l’Iglesias di sbloccare la gara: l’arbitro assegna un rigore per fallo di mano in area di Bringas su conclusione di Erbini; dagli 11 metri si incarica del tiro Salvi ma Idrissi intuisce e para. Al 12’ momento concitato e squadre in 10 (espulsi Crivellaro e Linaldeddu). La gara si vivacizza nel finale. Al 32’ Edoardo Piras calcia centrale. Al 34’ Tempio pericoloso sull’asse Solinas-Zirolia, quest’ultimo calcia toccando il piede di un difensore e palla in corner. Al 43’ l’occasione più ghiotta è per l’Iglesias: Capellino da sinistra serve Leroux bravo a servire di testa l’inserimento di Frau che, però, calcia alto.

Si va ai supplementari. Al 4’ del secondo overtime Zirolia, servito da Castagnares, va in profondità e viene messo giù al limite: espulso Di Stefano ma punizione in corner. Dunqe, i rigori. Dopo i primi 5 tiri la situazione è di parità (4-4). Al sesto penalty Daga para il tiro di Dimitrijevic mentre Alberto Piras segna. È finita, può esplodere la festa dell’Iglesias.

RIPRODUZIONE RISERVATA