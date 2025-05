La prima volta delle aree protette 

Due giorni di incontri, laboratori e confronto per ridisegnare il futuro delle aree protette in Sardegna. Domani e venerdì nel Parco di Tepilora prende corpo il primo Forum regionale dedicato ai territori tutelati. Promosso dall’assessorato regionale dell’Ambiente, l’iniziativa, che ha come tematica “Luoghi protetti, visioni aperte”, riunirà a Torpè rappresentanti del ministero dell’Ambiente, enti regionali (Forestas, Corpo forestale), parchi nazionali e regionali, aree marine protette, sindaci, province e associazioni ambientaliste.

«Le aree protette non sono confini da difendere ma spazi vivi dove si costruisce benessere e futuro - è il pensiero dell’assessora regionale Rosanna Laconi che sarà presente al convegno - Questo Forum è l’inizio di un percorso condiviso per una governance più efficace, capace di coniugare tutela ambientale, sviluppo e identità dei territori». I lavori prendono il via domani mattina nella tenuta di Su Vrau, tra Torpè e Posada, con uno spazio di discussione partecipativa. Regione, enti gestori, Comuni e associazioni lavoreranno insieme per individuare criticità, buone pratiche e strategie condivise. Il giorno successivo, spazio al workshop di co-progettazione riservato a Regione e gestori delle aree protette. L’obiettivo è raccogliere indicazioni utili alla revisione della legge regionale 3 del 1989, che regola il sistema delle aree protette. «Accogliere questo evento è motivo di grande soddisfazione – dice il sindaco di Torpè e presidente del Parco di Tepilora, Martino Sanna – È il riconoscimento del lavoro svolto nei primi dieci anni di vita del nostro Parco». Venerdì è prevista una visita guidata nell’area umida di Posada, per conoscere da vicino uno dei gioielli ambientali dell’Isola.

