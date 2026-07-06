La prima volta dell’Aga Khan V 

Sarà la prima volta del principe Rahim nelle vesti da Aga Khan V: giovedì prossimo l’erede di Karim sarà presente all’intitolazione della piazza centrale di Porto Cervo a suo padre e all’inaugurazione del monumento che gli ha dedicato il Comune di Arzachena. È il secondo riconoscimento istituzionale in Gallura dopo l’intitolazione dell’aeroporto Costa Smeralda ad Olbia che aveva visto la partecipazione della sorella Zara.

La cerimonia prenderà via alle 19 con gli interventi del sindaco Roberto Ragnedda, della Presidente della Regione Alessandra Todde e dello stesso principe prima dello svelamento dell’opera artistica dedicata al fondatore della Costa Smeralda. «Quando il territorio di Monti di Mola era ancora un’aspra distesa di granito e macchia mediterranea, capì che la bellezza del patrimonio naturalistico, la cultura locale e l’unicità del paesaggio sarebbero diventati la basi fondanti per costruire il suo sogno – ha commentato il sindaco Roberto Ragnedda – ma anche per creare un nuovo sogno per gli stessi arzachenesi e i sardi: avrebbe creato non solo una destinazione turistica d’eccellenza, ma tracciato un modello di sviluppo basato sul rispetto dell’ambiente e dell’identità locale».

Il Nord ovest

Intanto anche il nord-ovest dell’Isola registra un giugno da record, con alberghi sempre più pieni e una presenza di visitatori stranieri che continua a crescere. I dati raccolti da Federalberghi Confcommercio fotografano un avvio di stagione decisamente positivo. L'indagine, condotta su un campione che rappresenta quasi un terzo delle strutture ricettive dell'area, evidenzia un tasso medio di occupazione delle camere di oltre l’80 per cento, in netta crescita rispetto al 77 per cento registrato nel giugno 2025. A sostenere il comparto è soprattutto il mercato estero. Alghero si conferma la destinazione di punta del territorio. La Riviera del Corallo raggiunge infatti un'occupazione delle camere dell’85 per cento, sette punti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo zoccolo duro del turismo algherese parla straniero: 8 ospiti su 10, infatti, sono internazionali. Risultati positivi anche per il Golfo dell'Asinara, con una occupazione delle camere di quasi il 76 per cento. «I dati raccolti – commenta Stefano Visconti, presidente di Federalberghi Confcommercio Nord Ovest – certificano la straordinaria salute del nostro comparto». (c.fi.)

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