La prima volta della Torres: «Silenzio stampa» 

Sassari. Parli il campo. La dirigenza ha preso una decisione inusuale da quando, quattro anni fa, ha rilevato la Torres: la squadra è in silenzio stampa. Nessuna conferenza domani né venerdì del tecnico Alfonso Greco per presentare la gara di sabato contro il Rimini in programma alle 15 al “Vanni Sanna”.

Protezione

Un provvedimento preso per fare da una parte ombrello alla squadra, che nelle ultime quattro partite ha ottenuto solo un punto, e dall’altra evitare che le parole dell’allenatore possano essere passate al setaccio e alimentare eventuali polemiche. Del resto, proprio il tecnico è il più criticato (e da taluni contestato) per gli ultimi risultati e quindi anche la dichiarazione più banale potrebbe scatenare le reazioni di quella parte della tifoseria che non ha mai amato il mister laziale.

Rialzare la testa

Se questa iniziativa suoni anche come un ultimatum per allenatore e giocatori è difficile dirlo. In fin dei conti, perso l’obiettivo della promozione diretta in Serie B con la Virtus Entella ormai a +14 resta sempre quello dello storico salto di categoria da ottenere attraverso i playoff. E la terza posizione (basta raggiungere il Pescara, distante solo un punto) o al peggio la quarta sarebbero comunque positive. Semmai conta di più che i sassaresi arrivino agli spareggi col morale alto e la migliore condizione fisica possibile.

I vertici

La dirigenza è scontenta ma ha fiducia nel gruppo, però si attende una reazione come quella di quattro mesi fa quando i rossoblù dopo tre sconfitte consecutive inanellarono undici risultati utili di fila con ben otto vittorie.

La fame

Ecco perché la gara di sabato contro il Rimini è l’occasione per dare una risposta inequivocabile. A tutti. Occorre vincere, la qualità del gioco passa in secondo piano. Sarà importante vedere una squadra grintosa, determinata, che abbia “fame” di quella Serie B attesa a Sassari da 122 anni. Il probabile rientro di Mercadante in difesa potrà dare una mano, mentre dovrebbero restare ancora fuori il trequartista Carboni e il difensore Fabriani.

RIPRODUZIONE RISERVATA