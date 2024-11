la prima volta della leonardo 

La Leonardo si sblocca anche in trasferta. Nella quinta giornata del campionato di Serie A2 Élite i cagliaritani conquistano la prima vittoria in trasferta della stagione imponendosi per 5-1 sul campo del Modena Cavezzo. Per la squadra allenata da Petruso si tratta del secondo successo consecutivo, il terzo complessivo dopo i due precedenti conquistati in casa.

La partita

I primi tre punti esterni della Leonardo sono arrivati sabato a Cavezzo al termine di una gara non semplice ma che la formazione arancionera è riuscita a gestire, colpendo nei momenti decisivi. Apre le marcature Lorenzo Atzeni dopo nove minuti. Ben imbeccato da una verticalizzazione, il numero 7 è bravo a calciare di prima intenzione a tu per tu con Rondini e infilare il gol dell’1-0. La Leo chiude il primo tempo avanti di misura. Al 6’ della ripresa arriva il raddoppio di Alessio Idda su assist di Tidu, che direttamente da rimessa laterale pesca al centro dell’area il compagno per il 2-0. Al 10’ il Modena Cavezzo rientra in partita con Cuomo, che segna anticipando tutti sul primo palo. Per i padroni di casa non c’è neanche il tempo di esultare perché Rodrigo Acco segna subito il 3-1 al termine di una bella azione personale. Poi sale in cattedra Marco Tidu. All’11’ il capitano della Leonardo riesce a liberarsi per il tiro, colpisce il palo e poi a porta vuota ribadisce in rete il 4-1. Anche il successivo gol porta la firma di Tidu, direttamente in contropiede dopo che il Modena ha provato a rimontare con il portiere di movimento. La difesa cagliaritana regge però il colpo e, una volta recuperata palla, in transizione Acco consegna a Tidu il pallone che chiude la partita sul 5-1.

Mercoledì

La Leonardo rientra così in Sardegna con i tre punti in tasca salendo a quota 9 in classifica. Mercoledì però si torna già in campo per la sfida interna contro il Saviatesta Mantova al PalaConi.

