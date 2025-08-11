VaiOnline
L’esordio.
12 agosto 2025 alle 00:51

La prima volta della Freccia 

La squadra di Mogoro fa festa per la salita in Promozione 

Mogoro. «La prima volta non si scorda mai», si dice. E a Mogoro, in casa Freccia Parte Montis, difficilmente dimenticheranno il 6 agosto, quando dalla Federcalcio regionale è arrivata la notizia del ripescaggio della squadra in Promozione. Una prima volta nella storia attesa e sperata, dopo il secondo posto nel girone B di Prima categoria e il piazzamento d’onore nei playoff (per la sconfitta nello finale contro il San Giorgio Perfugas).

La felicità

«Non abbiamo messo ancora a fuoco il tutto», sostiene il presidente Valentino Maccioni, «ci abbiamo sempre creduto, negli anni abbiamo lavorato con serietà e continuità. L’intera comunità lo meritava. Siamo partiti con una squadra molto giovane e non pensavamo di arrivare secondi».

Un intero territorio, il Parte Montis, festeggia. «Abbiamo costruito qualcosa di grande per tutta la zona», prosegue il patron, «partendo dal settore giovanile, che ha 150 tesserati, come Unione dei Comuni del Parte Montis. Tutti hanno sposato l’iniziativa e assieme, ragazzi e amministrazioni comunali coinvolti, siamo arrivati a questo risultato. Una grande soddisfazione per tutti, in particolare per Albino Casu, presidente onorario, presente da decenni. La Promozione era un suo grande desiderio e siamo riusciti a regalargliela».

Il tecnico

Unione delle forze e spirito di appartenenza a maglia e progetto. «La soddisfazione maggiore è stata vedere la gioia di tutto l’ambiente», commenta il mister Giancarlo Boi, al settimo anno sulla panchina mogorese, «il risultato non è mai stato un obiettivo. La gratificazione maggiore è poter confermare che il lavoro paga sempre e certi risultati si possono ottenere anche grazie a ragazzi dai grandi valori, senza puntare solo su grossi investimenti economici. L’attaccamento è stato fuori dal comune: ne è l’esempio il mio capitano, Cristian Cruccas».

Il capitano

Proprio le parole di Cruccas sono un inno al forte legame con la società. «Dall’età di 6 anni gioco per il mio paese», sottolinea, «e scelta migliore non potevo fare. Portare la squadra in Promozione per la prima volta nella storia e farlo da capitano mi rende veramente orgoglioso. È il giusto premio per tutti, dai miei compagni con cui abbiamo condiviso fatica, gioie e dolori, al presidente, sempre presente con passione e dedizione, ai mister e alla società che lavora dietro le quinte, spesso senza visibilità ma con grande cuore».

La prossima settimana il via alla preparazione. L’obiettivo è tenere la categoria. «Punteremo a salvarci e continueremo a lavorare nel territorio», conclude Maccioni. «La stagione sarà molto impegnativa», lo segue Boi, salvarci sarà dura; se così non dovesse essere accetteremo il verdetto del campo senza tragedie. Siamo pronti a dar battaglia».

