La prima volta con Monumenti aperti 

Monumenti aperti farà tappa a Nuxis. Per la prima volta, il Comune amministrato da Romeo Ghilleri, il 18 e 19 maggio, sarà in vetrina per la 28esima edizione della manifestazione che promuove la cultura e valorizza il patrimonio storico-artistico.

Sarà possibile visitare il sito geo-speleologico archeologico Sa Marchesa (museo, esterno ex miniera e grotta), la chiesa bizantina di Sant'Elia e, infine, presso i locali del centro socio culturale, la mostra sul patrimonio culturale e ambientale del territorio di Nuxis a cura dello Speleo Club Nuxis.

«Per l'amministrazione è molto importante partecipare - ha detto il sindaco Romeo Ghilleri - un evento organizzato da 28 anni e, in questa edizione, Nuxis è l'unico Comune del Basso Sulcis che partecipa. Inoltre, è importante perché sono coinvolte le scuole, ci da la possibilità di far conoscere ulteriormente il nostro territorio e ci fa portare avanti il motto della nostra amministrazione #nuxisfuoridanuxis. È un evento in cui crediamo tanto». Le visite (gratuite) si svolgeranno sabato dalle 10 alle 19, mentre domenica dalle 9.30 alle 19 (i monumenti e il museo saranno chiusi dalle 13 alle 15). Le visite guidate saranno effettuate dagli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo di Santadi, plesso di Nuxis, e dall'associazione Speleo Club Nuxis.

RIPRODUZIONE RISERVATA