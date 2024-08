«La prima volta al Poetto nel ‘90 ho capito la forza del popolo sardo» 

Un tour che celebra i venticinque anni di carriera artistica di Roy Paci e gli Aretuska e che arriva a Sant’Antioco all’interno della manifestazione musicale Arena Fenicia Festival. I ritmi ska-jazz e il nuovissimo singolo “Rumba d’estate” animeranno la notte sarda con quell’energia dirompente e le sonorità latine che negli anni hanno conquistato il pubblico italiano ed internazionale.

Roy Paci & Aretuska: un’estate in tour. Come sta andando?

«Benissimo. Non sono ancora a metà perché ci sono tante date fino ad ottobre che mi porteranno anche all’estero. Sto cercando di tenere botta perchè il nostro live è molto intenso e non abbiamo più vent’anni».

Com’è il pubblico che viene ai vostri concerti?

«È l’energia bella di quelle persone che sentono ancora come proprio il rituale del concerto. Si crea e si trova un equilibrio, si colmano delle mancanze dell’animo. La musica è terapia, è sempre stata tale. È una sana medicina per il cuore e per lo spirito. Anche là dove c’è sofferenza, penso per esempio ai terribili territori di guerra, un musicista con il suo pianoforte e con il suo canto può portare un messaggio potentissimo. Una luce e una speranza.

“Rumba d’estate”, che pezzo è?

«È un piccolo cioccolatino con il ripieno cremoso e freddo. Anche un po’ piccantello. Il risultato di tutto il materiale che ho raccolto nei luoghi del Sud America a me cari, dove sono finalmente tornato l’anno scorso e dove trent’anni fa ho iniziato ad attingere, diventando una sorta di pioniere di quel tipo di musica in Italia. Ho imbracciato la mia tromba, la mia Sofia, e ne è uscito un pezzo d’amore per l’estate e per la musica».

Tornare in quei luoghi dicevamo. C’è stata un’emozione nuova, diversa nel farvi ritorno?

«Sono rimasto veramente emozionato nel rivedere posti che quando c’ero andato le prime volte sembrava di vedere l’Italia di vent’anni prima. Sono tornato adesso e mi sono imbattuto in territori e in luoghi che ora sono dieci anni avanti rispetto a noi. Una cosa incredibile quello che è accaduto in Uruguay, in Cile… Non entro nel merito politico ma dal punto di vista culturale e artistico. È un momento pazzesco per il Sud America. I giovani hanno bisogno di ascoltare, non di farsi trasportare dall’algoritmo».

Qual è l’emozione di tornare in Sardegna?

«A qualcuno sembrerò ruffiano ma in tutta onestà io la Sardegna la amo quasi quanto la mia Sicilia. Ho sempre sentito questa sorta di riscatto per la mia terra e per tutti gli altri isolani, soprattutto per una terra come la Sardegna che nel tempo a mio parere ha dovuto subire tante inguistizie. Per questo ho sempre parteggiato per quest’Isola. La adoro per tanti motivi e per tante emozioni che mi ha dato. Una delle prime date negli anni ’90 che feci con i Mau Mau fu al Poetto. Ho avuto subito un contatto con questo popolo pazzesco, selvaggio come me, potente e anche molto schietto. Il pubblico sardo è attento, critico, segue e partecipa attivamente».

Venticinque anni di carriera artistica assieme ad Aretuska. Sogni nel cassetto ancora da realizzare?

«Se ci penso mi è rimasto proprio qui non essere riuscito a suonare ad un festival a cui ero stato invitato in Giappone. Era qualche anno fa e purtroppo dovemmo rinunciare. Spero davvero prima o poi di riuscire ad andarci con la mia band perchè in questo momento il mondo musicale giapponese è il più interessante in assoluto».

