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17 luglio 2026 alle 00:32

La prima volta a Cagliari della Mein Schiff Flow: sulla nave da crociera tedesca 4000 passeggeri 

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Scalo inaugurale al porto di Cagliari per la Mein Schiff Flow. L’ammiraglia della Tui Cruises, compagnia crocieristica tedesca, proveniente da Palermo, ha effettuato la maiden call, la cerimonia che celebra l’esordio di una nave in un porto, nello scalo del capoluogo. A bordo circa 4.000 passeggeri. La spesa media stimata a terra è pari a circa 100 euro a persona. Particolarmente rilevante anche il numero delle escursioni acquistate dai croceristi con 1.220 prenotazioni registrate per i tour organizzati nel Sud Sardegna. Tra le destinazioni, il sito archeologico di Nora, l’oasi naturalistica di Monte Arcosu, le Cantine di Dolianova, il Poetto, le Saline Contivecchi e i percorsi dedicati alla scoperta del centro storico e delle principali attrazioni di Cagliari.

«L’arrivo della Mein Schiff Flow rappresenta un importante riconoscimento per il porto di Cagliari e per l’intero sistema portuale isolano», dice Domenico Bagalà, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna. «I numeri registrati dimostrano come il traffico crocieristico continui a generare ricadute economiche concrete e capillari, contribuendo, così, alla crescita dell’intera filiera del turismo. Da parte nostra, confermiamo l’apprezzamento per la fiducia accordata dalle compagnie ai nostri scali, ma anche l’obiettivo primario di proseguire nello sviluppo di una programmazione che possa promuovere nuove stagionalità turistiche durante tutto l'anno e distribuire i benefici della crescita su tutti i porti del sistema».

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