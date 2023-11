La prima “vittoria” di Mura 

Quello che sino a qualche mese fa era un punto interrogativo grande come l’oceano, oggi è un bel punto esclamativo piazzato in coda alle parole “Vento di Sardegna”. Andrea Mura ha vinto la prima tappa: domenica sera è finalmente arrivato al porto galiziano di La Coruña (sulla costa atlantica spagnola), sede di partenza e di arrivo della Global Solo Challenge, la regata velica attorno al mondo in solitaria, senza scali e senza assistenza. Sabato prossimo, alle 13, l’Open 50 con i quattro mori sulle mura salperà per sedicesimo e terzultimo (nelle prossime settimane toccherà agli ultimi due, un Imoca 60 e un Vor 70), mentre il primo è già ben oltre il capo di Buona Speranza e ieri uno ha già dovuto ritirarsi. E dire che ad agosto, quando il primo dei 18 concorrenti è partito, Mura non era neppure sicuro di riuscire a partecipare.

Contro il tempo

La sua folle corsa contro il tempo si concluderà forse domani: «I preparativi sono quasi ultimati», dice al telefono dalla Spagna, «mancano ancora piccoli lavoretti, rimetteremo l’antenna che si era rotta ad Algeri e la catena dell’ancora persa durante quella sosta, poi faremo i controlli di sicurezza». C’è da rifinire anche la spesa: «La cambusa è pronta, ma un giro al supermercato lo faremo. A bordo pasta e cibi liofilizzati, tutta roba a lunga conservazione, ma non mancano bottarga, polpa di granchio e gamberetti che mi ha dato La Smeralda. E poi gli integratori che mi ha fornito Named. In certe condizioni è impossibile alimentarsi ma un morso di barretta energetica ti può salvare».

Il trasferimento

Per Mura e Vento di Sardegna il trasferimento da Porto Corallo a La Coruña è stato una vera prova generale, disputata in condizioni “oceaniche” anche nel tratto mediterraneo. Il ritardo nella partenza ha significato trovare brutto tempo. Sono state necessarie soste ad Algeri, Portimão e Cascais. L’ultimo salto dalla rinomata località portoghese (con a bordo anche Marco Argiolas, collaboratore indispensabile, e Daniela Faranna, moglie eccezionale, che lo aveva raggiunto a Portimão) è stato compiuto in circa 38 ore: «Sì, ed è stato bello tosto», racconta l’ex randista del Moro di Venezia, «c’era un mare allucinante che arrivava dai tifoni sull’Atlantico, onde incrociate alte anche cinque metri. Il mare ci ha sballottato in tutti i modi ma siamo riusciti ad arrivare anche anche abbastanza in fretta».

La partenza

La barca si è comportata bene e il test lungo le coste portoghesi è stato molto fedele rispetto a ciò che accadrà da sabato. Andrea Mura l’Atlantico lo ha frequentato (e con profitto) abbastanza da sapere che di facile non ci sarà nulla. Il meteo lo guarda in cagnesco e lui allarga le braccia, confidando che intanto gli passi una febbriciattola ereditata dai giorni scorsi, passati con le infradito nei pozzetti allagati d’acqua gelida: «Il clima è pessimo, piovoso, le previsioni al momento sono brutte», conferma. «Il mare è molto agitato, bestiale: sarà difficile non vomitare, anche se il vento è calato. Ma da queste parti è sempre così, bisogna raggiungere il più velocemente possibile il sud, agganciarsi agli alisei. Spero in pochi giorni di riuscirci». Sarà un avvio per stomaci forti: «In quest’ultimo viaggio non abbiamo mai mangiato, sempre con lo stomaco vuoto e la nausea costante che ti attanaglia, ma è una condizione che sono rassegnato a vivere nei primi giorni di navigazione». La formula della GSC è semplice e affascinante: è una gara a inseguimento in cui quasi tutti i concorrenti sono lepri per lui. Vince chi arriva primo.

