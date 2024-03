La prima sfida in A nel segno di Berretta 

Oggi è solo il terzo incrocio fra Cagliari e Salernitana in Sardegna in Serie A. Il 9 maggio 1999, la prima volta, una gran vittoria 3-1 in rimonta (pari di Mboma dopo il vantaggio di Di Vaio, poi doppietta decisiva nella ripresa di Berretta) diede tre punti fondamentali alla squadra di Ventura nella sfida salvezza. Il 26 novembre 2021, invece, l'1-1 al 90' di Bonazzoli determinò un pari poi costato caro.

La festa

Il Cagliari la Serie A in una circostanza se l'è conquistata proprio con la Salernitana. È il 29 maggio 2004, terzultima di B: i rossoblù di Reja cercano la vittoria che manca per chiudere il percorso. I campani segnano per primi con Nomvethe al 39', ma la ripresa vede il gran ribaltone. Suazo è imprendibile e al 54' ribadisce in rete un tiro di Esposito parato dal portiere, poi al 64' rende il favore al compagno che segna pur cadendo il gol del sorpasso. Ci pensa ancora King David, al 71', a dare il definitivo 3-1 con una conclusione dai venti metri. L'1-1 della Fiorentina a Catania dà la certezza: è Serie A, con invasione di campo al Sant'Elia.

Il bilancio

In casa 8 vittorie del Cagliari, 5 pareggi e 1 sconfitta. Con Ranieri in panchina finì 2-0 il 18 settembre 1988, in C1.

