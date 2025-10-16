La prima seduta della Provincia 

«La Provincia, oltre ad avere competenze fondamentali sulla viabilità, sull’edilizia scolastica e sull’ambiente, raccoglierà le istanze dei 28 Comuni che compongono il nostro territorio». È questo uno dei punti più salienti dell’intervento di insediamento che Giuseppe De Fanti, presidente della Provincia del Medio Campidano, ha tenuto nel corso della prima seduta dell’assise – dopo le elezioni del 29 settembre - che si è tenuta a Villacidro, dove è stata riaperta l’aula consiliare di via Parrocchia chiusa dal 2012, quando l’ente fu abrogato dal referendum e unito al Sud Sardegna.

Dopo gli adempimenti di rito relativi all’esame delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere, la pronuncia della formula di giuramento, davanti ad una nutrita platea, molti sindaci, assessori e consiglieri di maggioranza e minoranza, presenti anche esponenti delle forze politiche locali e comuni cittadini. Infine la parola agli eletti, tutti hanno sottolineato «l’importanza di un lavoro in comune per affrontare le sfide più importanti e costruire un futuro migliore. L’impegno assunto è stato «continuare a operare con serietà, responsabilità e visione per rendere la Provincia un modello di sviluppo sostenibile e coeso».

Cinque gli eletti nella lista vincente di centrosinistra che fa capo al presidente: Maura Boi (vice sindaca di Serrenti), Beatrice Muscas (sindaca di Samassi), Dario Piras (vide sindaco di Villacidro), Giacomo Porru (assessore di Villanovafranca), Marco Maccioni (presidente del Consiglio comunale di Serramanna. Cinque nelle due liste di centrodestra: Andrea Lampis (sindaco di Las Plassas), Emilio Serra (sindaco di Gesturi), Simone Murtas (vice sindaco di Arbus), Matteo Collu (consigliere comunale di Villacidro). Massimiliano Paderi (consigliere comunale di Sanluri) assente per impegni familiari. ( s. r. )

