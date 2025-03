La prima scuola dei cani guida per non vedenti 

«Tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno contiamo di donare i primi cani». Un obiettivo mica da poco quello che si è posto Salvatore Pulixi: quelli saranno i primi cani guida per non vedenti o ipovedenti addestrati in Sardegna. Non solo: il raggiungimento di quell’obiettivo porrà l’Isola all’avanguardia perché, al momento, in Italia ci sono soltanto due centri che addestrano questi animali, quelli di Limbiate («che fornisce il 95 per cento dei cani guida in Italia», spiega Pulixi) e di Firenze.

L’idea

Un risultato che sarà raggiunto grazie alla collaborazione tra due realtà, la fondazione Pulixi e il centro di cultura cinofila Jàgaru group (dal nome del cane sardo più antico). «La fondazione», spiega Pulixi, «è nata per ricordare mio padre Ennio, il medico reumatologo che introdusse la fitoterapia in Sardegna, e mio figlio Ennio Giorgio, scomparso a causa di un incidente stradale in Spagna mentre studiava odontoiatria». Una fondazione che si era posta tre obiettivi: portare l’educazione stradale nelle scuole, insegnare il primo soccorso ai ragazzi e, visto che il figlio Ennio Giorgio, amava tantissimo i cani, favorire l’educazione cinofila. Poi, il caso ha voluto che, nel 2017, Pulixi perdesse gran parte della vista e si ritrovò, suo malgrado, ad avere bisogno di un cane guida.

L’addestramento

È nata così la collaborazione tra la fondazione e Jàgaru, scuola per educatori cinofili, riconosciuta dalla Fisc (Federazione italiana sport cinofili). E, tre anni fa, è nata anche l’idea di addestrare cani guida nel centro di Maracalagonis. Una scommessa tutt’altro che semplice. A cominciare dal fatto che è particolarmente costosa. «L’addestramento», spiega Mariella Perra, presidente del centro, «costa tra i 25 e i 30 mila euro». Perché il percorso, finanziato anche dalla Fondazione di Sardegna, è tutt’altro che semplice. «Il cucciolo», riprende Perra, «deve restare per i primi tre mesi con la madre». Poi viene affidato a una famiglia, i “puppy walker” che lo educa al rapporto con gli umani. E, intorno ai dodici mesi, viene addestrato alla realtà urbana: il cane deve imparare a riconoscere tutte quelle cose, dalle scale agli ascensori, passando per i bus, che possono rappresentare ostacoli per gli ipovedenti.

Il bisogno

I primi due cani addestrati in Sardegna saranno donati («Perché», chiarisce Pulixi, «di vero e proprio dono si tratta anche se si vigila costantemente sul modo in cui vengono tenuti») tra meno di un anno. E sarà una boccata d’ossigeno per due ipovedenti. Solo una goccia nel mare dal momento che «sono oltre trenta le persone nell’Isola in lista d’attesa. A queste se ne aggiungono una decina che aspettano la sostituzione». Perché, intorno agli undici anni, il cane può godersi la meritata pensione. Tempi lunghissimi. «A Limbiate l’attesa è superiore ai due anni».

Ma a Maracalagonis non si addestrano solo cani guida. «Soprattutto alcuni non vedenti dalla nascita hanno istintivamente paura dei cani: nel centro», conclude Perra, «ospiteremo tre ragazzi che avranno il compito di aiutarli a superare la paura dei cani».

