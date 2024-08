La prima scelta resta Gaetano 

Chiuso il ritiro e con le prime gare ufficiali all’orizzonte, il Cagliari e Nicola tirano le somme. Ogni uscita deve essere compensata da un’entrata, ha specificato il tecnico, che attende un terzo portiere e, soprattutto, aspetta che si sblocchi la trattativa per il centrocampista offensivo, col napoletano Gaetano prima, ma non unica scelta.

In bilico

Cagliari e Milan si sono presi una pausa per decidere il futuro di Scuffet. I rossoneri vorrebbero il portiere in prestito, i rossoblù non possono lasciar partire un titolare senza avere un ritorno economico. Che servirebbe per coprire la falla, con l’ex Silvestri, ora all’Udinese, in pole position. Si cerca anche un terzo, con l’albanese Berisha sempre nel mirino. Entrate e uscite collegate anche in caso di partenza di Lapadula. L’italo-peruviano, non è un mistero, è la prima scelta per l’attacco del Pisa, che ha pronto un contratto importante per il giocatore, ma che deve trovare l’offerta giusta per convincere il Cagliari. Che poi dovrebbe, appunto, trovare il sostituto, magari il marocchino del Napoli Cheddira.

L’obiettivo

E col Napoli si tratta a oltranza per Gaetano, giocatore considerato fondamentale da Nicola per dare qualità e fantasia alla trequarti. Si cerca una soluzione per accontentare le richieste di De Laurentiis. Ma attenzione, perché il Cagliari vuole assolutamente Gaetano, ma non intende farsi trovare spiazzato e così sul taccuino del ds Bonato ci sono altri nomi, come quello dell’ucraino Kovalenko, di proprietà dell’Atalanta, ma lo scorso anno a Empoli con Nicola.

Uscite

Dopo aver atteso proposte dalla Serie B, ecco la svolta per l’argentino Isaias Delpupo, che lascia il Cagliari a titolo definitivo per trasferirsi in Belgio, al Sint-Truiden. Operazione che porta nelle casse rossoblù circa 200mila euro e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Operazione simile a quella che ha portato all’uscita di un altro dei gioiellini della Primavera, Kourfalidis, andato al Cosenza. Ai saluti anche Veroli, che potrebbe andare in prestito al Bari o al Frosinone (e in quel caso dovrebbe prima rinnovare il contratto), ma che potrebbe partire anche a titolo definitivo verso Napoli, in caso di maxi-operazione che coinvolga Gaetano e Cheddira. Infine, non sembra esserci spazio nel Cagliari per Jankto e Pereiro, col primo che potrebbe emigrare nella Mls statunitense e il secondo prigioniero del suo ricco ingaggio.

