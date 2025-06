La prima promozione arriva a ottant’anni «Me la sono meritata»  

Alla fine della prova sono tutti commossi. I familiari, le insegnanti, i piccoli allievi della 1C, i loro genitori. E naturalmente Lucia Piras, per tutti la signora Lucia, che ha coronato un sogno, chiudendo un cerchio lungo parecchi lustri.

Perché alle 17.30 di ieri, alla scuola primaria di via Caboni dell’Istituto Comprensivo Giovanni Lilliu, l’ottantottenne signora Lucia ha superato l’esame di idoneità per l’accesso alla seconda elementare, ottenendo quella promozione che le era sfuggita quando era una bambina cresciuta sotto la guerra e la povertà, con tanta voglia di imparare ma senza mai essere aiutata.

La storia

Quattro bocciature in prima elementare, punizioni umilianti, finché non fu più mandata a scuola e dovette aiutare nei lavori in casa e in campagna. Senza mai dimenticarsi quei momenti tra i banchi di scuola, con il rimpianto ad appesantirle il cuore. Per questo la prova di ieri – un dettato, scritto con la tastiera per problemi alle mani, un esercizio di lettura con la voce colma di emozione, uno di inglese e un problema di geometria – ha avuto il sapore del riscatto. «Provo molta emozione, mi sono impegnata a fondo», racconta Lucia. «Non ho potuto farlo prima e me lo sono guadagnato ora nella casa di riposo dove vivo».

Il pensiero ai bimbi

Per lei, al termine, la meritatissima coccarda celeste della seconda elementare, ricevuta tra gli applausi. Ma prima di abbandonarsi ai festeggiamenti con i cinque figli e i numerosi nipoti, la neopromossa ha rivolto un pensiero ai piccoli compagni di viaggio, che hanno affollato l’aula per fare il tifo per lei. «Vi auguro tanto bene, e che non dobbiate fare quello che ho fatto io, perché è stato pesante. Qualunque cosa facciate, fatela col cuore e pensate alle persone a cui volete bene». Un discorso a cui i bimbi hanno risposto portando alla nonnina di classe un mazzo di girasoli.

Dalle lacrime al riscatto

Il percorso è nato grazie all’intuizione di suor Stefania Piredda, che in casa di riposo si prende cura dell’anziana. «La signora è arrivata nel 2024 e da subito ha confidato questo malessere che la tormentava, ossia il peso di non aver superato la prima elementare. Ogni tanto piangeva». Così, quando sotto Natale gli alunni di via Caboni sono andati a cantare alla casa di riposo, suor Stefania ha proposto di far prendere lezioni a Lucia. Idea accolta con entusiasmo da maestra Paola Onorati, che si è occupata della preparazione, recandosi in casa di riposo e facendo conoscere agli alunni la loro nuova compagna. «Abbiamo fatto attività che la mettessero in condizione di superare un esame di idoneità alla seconda. A un’età così importante e con tanti problemi fisici, la signora non ha perso il desiderio di non sentirsi solo mamma o lavoratrice, ma di trovare questa soddisfazione che non era riuscita ad avere».

La scuola di un tempo

In grado anche di allontanare anche i ricordi peggiori. «Quando da bambina andavo a scuola non potevo neanche andare in bagno, me la facevo addosso e venivo presa in giro», ricorda la signora Lucia. «La maestra mi metteva in castigo dietro la lavagna e mi faceva inginocchiare sui ceci». Poi l’episodio più difficile da mangiare giù. «Prese un cartellone con la scritta asina, me lo attaccò sulle spalle e mi fece fare il giro di tutta la scuola». Impossibile da dimenticare, almeno fino a ieri: perché questa volta, sulla sedia a rotelle spinta da suor Stefania, Lucia il giro della scuola lo ha fatto con il suo attestato di promozione, mostrato con fierezza. E pensa già al prossimo sogno nel cassetto. «Dicevo ai miei figli di voler scrivere un romanzo per raccontare la mia vita, ma parlavo solo il sardo. Adesso che sono qua e sto parlando in italiano, sono pronta a raccontare».

