La prima pala di Santu Miali cambia l’orizzonte di Villacidro 

È sorta nella notte fra domenica e lunedì la prima pala eolica del mega impianto di Santu Miali. Enorme. Impossibile non notarla da qualunque zona del paese. L'impatto visivo dell'aerogeneratore, alto oltre 200 metri, ha modificato la linea d'orizzonte dall'oggi al domani. E a Villacidro non si parla d’altro: «Ma è spuntata stanotte?», «Sembra un mostro», commentavano ieri i residenti adulti e bambini. Ed è solo la prima: il progetto ne prevede nove, identiche a quella che, completata in notturna, si è presentata al villacidresi con il sorgere del sole. Come un fungo. O come Alice, la protagonista del romanzo di Lewis Carroll, che proprio dopo aver mangiato un fungo cresce all'improvviso, a dismisura, oltre le cime delle case e degli alberi.

Onnipresente

L'enorme pala è visibile non solo dalle alture o percorrendo le zone panoramiche del paese, come i sentieri naturalistici che dalla chiesetta del Carmine arrivano al monte Cuccureddu e a Narti, ma da tutte le strade del centro abitato: si staglia come un gigante bianco, proteso verso il cielo nella pianura fra Villacidro, Samassi e Serramanna e, in alcune aree, la prospettiva fa sì che sembri guardare dall'alto in basso perfino la catena montuosa del Linas, le cui cime principali superano i mille metri.

«Sembra un robot giapponese», commenta un automobilista all’altezza della rotonda di piazza Dessì, percorrendo verso il basso via Repubblica. Il palazzo Sandalia ha perso il suo impatto di manufatto più alto del paese; la prima pala costruita dalla Das Villacidro a Santu Miali gli ha sottratto il primato, ora le sono le sue tre eliche bianche a campeggiare fra i tetti delle case e l'orizzonte delle campagne.

Contrarietà

I cittadini di Villacidro da mesi si sono mobilitati per chiedere il blocco del cantiere di Santu Miali. Già nell'estate di due anni fa, fresco di insediamento, l'intero Consiglio comunale, maggioranza e opposizioni, aveva sottoscritto un atto di indirizzo politico in cui indicava la propria contrarietà ai progetti presentati a Villacidro per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di grande taglia. Al momento sono 22 le richieste per progetti relativi a insediamenti eolici, fotovoltaici o agrivoltaici arrivati al Comune di Villacidro, che conta nel suo territorio già svariati impianti agrivoltaici e uno eolico nella zona industriale.

Il “no” del paese

Lo scorso maggio, grazie alla segnalazione-denuncia in Procura del gruppo di opposizione Assemblea Permanente e alle inchieste giornalistiche successive che hanno testimoniato lo stato dei luoghi del cantiere dell'eolico, controlli del Genio civile e della Forestale hanno rilevato diverse irregolarità che però non hanno impedito il procedere dei lavori.

Villacidro ha ribadito il suo “no” con un incontro pubblico il 7 di agosto e con un corteo il 24 agosto, supportati entrambi da rappresentanti e attivisti dei principali comitati antispeculazione sardi. Le voci dei e delle villacidresi si sono levate forti e chiare anche nella manifestazione di venerdì scorso a Cagliari, dove sotto il palazzo della Regione, i comitati antieolico hanno chiesto l'apertura di una vertenza con lo Stato affinché la transizione energetica in Sardegna possa essere scelta dai sardi, non imposta dall'alto.

