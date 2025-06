“La Prima Notte” di Frau tra Dostoevskij e Ramazzotti 

Rabbia, sincerità, speranza. Sono queste le tre parole con cui il cagliaritano Pierluigi Frau – in arte semplicemente Frau – descrive “La Prima Notte”, il suo EP d’esordio. Ventotto anni, una voce che graffia e una scrittura che non teme di esporsi, il giovane artista firma un progetto che fonde cantautorato indie e venature rock, con un’identità sonora essenziale e moderna. Tre brani che si muovono tra delicatezza e impeto, dove la produzione minimalista lascia spazio all’autenticità emotiva: ogni traccia è un frammento sincero, sospeso tra introspezione e forza.

Il progetto

Tre tracce per raccontarsi, senza bisogno di spiegazioni. In “La Prima Notte”, Frau sceglie di mettersi a nudo davanti ai suoi ascoltatori, lasciando che siano le canzoni a parlare per lui. Un progetto intimo, quasi confessionale, che prende ispirazione da “Notti Bianche” di Dostoevskij. Proprio come il protagonista del celebre romanzo, anche l’io narrante dei brani vive un conflitto profondo: desidera dare un senso alle cose, ma si ritrova spesso intrappolato tra frustrazione e alienazione. «L’idea è nata grazie a un amico che mi consigliò il libro», racconta Frau. «Mi ha colpito come un’opera dell’Ottocento possa essere ancora così attuale. Lui si definiva un sognatore, e io mi sono sempre riconosciuto in questo. Mi ha ispirato il suo modo di esprimere le emozioni senza filtri». Un filo rosso che non si esaurisce con questo debutto: “La Prima Notte” è solo il primo tassello di un concept più ampio, destinato a proseguire nei prossimi EP. «Dostoevskij parlava di un amore per una ragazza», spiega Frau, «io ho trasformato quel sentimento nell’amore per la musica».

Un mix

Il suono de “La Prima Notte” nasce da un incontro tra mondi diversi, ma profondamente radicati nella formazione musicale dell’artista. «Ho iniziato a suonare in una band hard rock quando avevo 13 anni. I Led Zeppelin, i Deep Purple, i Rolling Stones, sono stati i miei primi amori musicali». Quel bagaglio sonoro non è mai sparito, anzi: oggi rivive in una forma nuova, ibrida, dove le chitarre e le atmosfere britanniche si intrecciano con la tradizione del cantautorato italiano. Il risultato è un sound essenziale ma ricercato, che guarda al passato per parlare al presente.

L’autore

Frau non si racconta solo attraverso le sue canzoni. Oltre a comporre per sé, scrive anche per altri artisti, portando la sua visione in contesti e voci diverse. Il suo percorso si è arricchito anche sul palco: si è fatto notare aprendo i concerti di nomi importanti come Nada, Dargen D’Amico, Lucio Leoni e Bianco, collezionando esperienze che ne hanno affinato la presenza scenica e l’identità artistica. Il suo talento autoriale lo ha condotto a firmare un contratto con Viameda, la factory di Eros Ramazzotti, dove lavora dietro le quinte, dando forma ai pensieri di altri. «Cerco sempre di mettere un pizzico di me stesso. Non è facile: ogni progetto è diverso, cambiano le esigenze e le sensibilità. Ma è proprio questo il bello: entrare nella testa degli altri e provare a immaginare cosa possa risuonare con la loro voce. A volte non hai nemmeno una chiave precisa, e allora serve solo empatia e intuito».

