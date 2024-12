La prima neve porta turisti e disagi: blackout sui monti 

Un’Immacolata croce e delizia per il Gennargentu, risvegliatosi con i paesaggi oltre i 1200 metri imbiancati, tra fiumane di visitatori ed eterni disagi con l’interruzione dell’energia elettrica al valico di Tascusi, che fanno ripiombare il territorio all’incubo blackout del 2023. Oltre dieci i centimetri di neve caduti fra l’abitato di Fonni e di Donnortei e Separadorgiu, risalendo lungo il Bruncu Spina fino al versante desulese di Su Filariu, S’Arena e la cima di Punta La Marmora. Imbiancato anche il versante ggliastrino, col villaggio nuragico di Ruinas e Campu Longu ad Ussassai.

Disservizi

Se da un lato non si registrano disagi alla circolazione, col “Piano Neve” della Provincia attuato senza intoppi, d’altro canto, permane la preoccupazione degli imprenditori turistici desulesi, esasperati dai disservizi legati all’energia: «Alle sei del mattino - tuona Bastiano Frongia, del ristorante Is Cubas a Tascusì - abbiamo ricevuto le telefonate dei clienti che alloggiavano nella nostra struttura e ci informavano del blackout. Abbiamo allertato le squadre Enel che sono prontamente intervenute ripristinando la fornitura alle 10,30. Apprezziamo il lavoro degli operai ma non è possibile che alla minima nevicata succeda ciò. I nostro ospiti sono rimasti al freddo per ore». Aggiunge Frongia: «Fa piacere che i lavori per il potenziamento delle linee stiano procedendo, ma non possiamo permetterci il copione degli scorsi anni. Fortunatamente la giornata è poi proseguita al meglio, con i clienti incantati da cibo e paesaggi. Abbiamo un potenziale immenso, ma i servizi vanno garantiti».

Sulla stessa direzione sindaco del paese Gian Cristian Melis che rimarca: «Ci siamo battuti affinché le linee venissero messe in sicurezza e le imprese incaricate da Terna stanno lavorando senza sosta, ma non nascondiamo preoccupazione per questi disagi che auspichiamo possano finire. Siamo tuttavia soddisfatti per il boom di presenze fra paese e montagne, registrando il pienone nelle strutture ricettive e negli eventi turistici promossi in collaborazione con la Proloco».

Operatori soddisfatti

Da Fonni, nessun disagio con la prima neve della stagione ad attrarre decine di turisti al paese: «Siamo soddisfatti - commenta Giuseppe Cugusi del ristorante Miramontes - malgrado il clima non fosse favorevole, in tanti hanno deciso di raggiungerci da tutta la Sardegna, apprezzando le nostre specialità». A fargli eco la sindaca Daniela Falconi: «Il paese è stato preso d’assalto da tanti ospiti. Ora la speranza è che la neve resista per tutte le feste regalando il suo fascino a tutti coloro che sceglieranno la montagna per trascorrere qualche giorno di vacanza». Per questo Falconi guarda avanti: «Ci stiamo preparando per accogliere tutti con la consueta ospitalità degli operatori, con le ciaspolate, con l’apertura del museo e con piccoli eventi natalizi che si terranno in paese».

Seppur in tono minore, la neve è arrivata anche sui tacchi ogliastrini, con dei rovesci oltre i 900 metri di Monte Serafinu, ad Ussassai: «Una piacevole sorpresa - commenta il primo cittadino Chicco Usai - pochi centimetri che per alcune ore hanno colorato il paesaggio, senza alcun problema per il transito di allevatori e alcuni curiosi che hanno voluto raggiungere i monti per un breve tour».