La “prima” nella sala multimediale con il documentario “Oltre il mare” 

Nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova sala multimediale che, in previsione, sarà utile non solo per Gonnosnò ma anche per i centri vicini. A volere l’importante opera è stata l’amministrazione comunale guidata da Ignazio Peis. Sala che è stata inaugurata con la proiezione del documentario “Oltre il mare” di Irio Pusceddu, giovane regista di Gonnosnò. Il film è stato ideato da Elio Turis, Daniele Gabrielli e Dina Meloni; prodotto dal circolo “Peppino Mereu” di Siena, ha avuto l’appoggio di altri circoli sparsi per il mondo. “Oltre il mare” si è avvalso della collaborazione della Federazione delle associazioni sarde in Italia.

Sala gremita per gustare il documentario di Irio Pusceddu che narra le vicende di numerosi sardi che hanno lasciato la terra natìa per andare a cercare lavoro e fortuna dall’altra parte del Tirreno. Testimonianze di sardi che sono diventati pastori e contadini in altre terre, e lì, comunque, hanno mantenuto e mantengono vive, le nostre usanze, le nostre tradizioni. Mai hanno reciso le radici e mai lo faranno.

Encomiabile il fatto che per la prima proiezione nella nuova sala sia stato scelto il documentario di un giovane della Marmilla, Irio Pusceddu appunto, che con abile lavoro di cucitura imbastisce un prodotto di qualità, che ora girerà anche in altre parti della Sardegna, d’Italia e del mondo.La neonata sala è stata possibile grazie a un finanziamento di circa duecentomila euro, provenienti Gal Marmilla.

