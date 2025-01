La prima nata si chiama Astrid Luna  

Il primo nato è un figlio della città multietnica. È una femmina e si chiama Astrid Luna: è venuta al mondo all’una e 38 minuti per la gioia di mamma Caryl Mae e di papà Nelber Amos, originari delle Filippine ma residenti da tempo a Cagliari. La piccola, seconda figlia della coppia, è nata da parto spontaneo e ha pesato 2.420 grammi.

Nascite

Il secondo nuovo cittadino è un maschio ed ha visto la luce circa tre ore dopo al Santissima Trinità alle 4 e 27: si chiama, Virgilio, pesa 3.460 grammi ed è lungo 52 centimetri. I genitori sono Silvia Corongiu e Matteo Zara, arrivati da Pimentel. Anche Virgilio è nato con parto spontaneo ed è stato assistito dall'equipe formata dalle ostetriche Barbara Serra, Simona Daga, Francesca Picciau, il ginecologo Gabriele Andria, la pediatra Alessandra Panzuto, l'anestesista Stefania Saccheri, le infermiere Tiziana Zara, Carla Bicchiri, Marta Balestrino, ed Elisabetta Piras, l'Operatrice socio sanitaria Rita Lai.

È Ryan, invece, il primo nato al Policlinico universitario Casula. Anche lui è nato con parto spontaneo per la gioia di mamma Noemi Loddo e papà Lorenzo Fadda. Alla nascita pesava 3 chili e 780 grammi per un’altezza di 54 centimetri. Ad assistere al parto sono state l’ostetrica Michaela Putzolu e le ginecologhe Alessandra Meloni e Marta Gargiulo.

Hanno fatto parte dell’equipe l’ostetrica Claudia Rinotti, l’oss Romina Atza, la pediatra Elisabetta Longobardi e l’anestesista Cinzia Putzu.

Gli stranieri

Quanto alla città multietnica, la piccola Astrid Luna incrementa il numero di cittadini filippini. Quella proveniente dalla penisola asiatica è la comunità più consistente in città ed è composta da oltre 1700 persone. La seconda è quella ucraina (poco più di mille residenti), la terza quella rumena (777) seguita da quella cinese (755). Quella senegalese completa la classifica delle cinque nazionalità più presenti in città, con poco meno di 700 residenti.

Le statistiche

Secondo i dati statistici in Sardegna, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati nel 2022, ultimi dati disponibili, sono stati 7.703 (-529 rispetto al 2021) mentre il tasso di mortalità è cresciuto dall’11,7 per mille del 2021 al 13,0 per mille del 2022.

Cagliari ha un tasso di natalità estremamente basso e nel 2022, anno preso in considerazione, sono nati 635 bambini, meno di uno al giorno, come certifica l’annuario del Comune. Ne consegue che anche il tasso di fertilità è sempre più basso, giacché ogni donna ha in media un figlio.

