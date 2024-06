La prima mostra al Centro Mab è dedicata a Jorge Eielson 

Intricato. Legami e intrecci contemporanei è la prima mostra ospitata al Mab Centro Culturale d’Arte di Bari Sardo e dedicata all’artista peruviano Jorge Eduardo Eielson. L’edificio di vico III Trento si appresta a divenire un centro pulsante di creatività artistica nel solco della Fiber Art, di cui Eielson è stato un esponente a livello internazionale.

Con Intricato il Mab mette in luce il valore e l’importanza di una pratica artigianale tradizionale divenuta una forma d’arte contemporanea, in grado di raccontare l’incontro tra storie antiche e nuove, attraverso l’uso di tessuti e filati che spesso si accompagnano a corde, carte, fili di metallo, elementi vegetali, materiali di risulta, per dare vita a installazioni.

Legami e intrecci contemporanei, visitabile fino al 1 settembre, è a cura di Caterina Ghisu e Nicoletta Zonchello, con il coordinamento generale di Marco Ramberti, e vede la partecipazione di esponenti della Fiber Art dal respiro internazionale: Cenzo Cocca, Nietta Condemi De Felice, Tiziana Contu, Maria Grazia Medda, Mabi Sanna, Franca Sonnino, Paulina Herrera Letelier e Carolina Melis, queste ultime in collaborazione con il laboratorio Mariantonia Urru di Samugheo.

Il Mab nasce grazie alla volontà dell’amministrazione comunale, in testa il sindaco Ivan Mameli, che insieme all’associazione culturale Eia Factory (aggiudicatrice del bando per la gestione dello spazio), hanno dato vita a questo progetto.

