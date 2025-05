La prima maglia rosa è di Pedersen 

La prima volta in Albania per il Giro d'Italia è stata anche una prima volta per il vincitore della tappa d'apertura dell'edizione n.108, Mads Pedersen, che a Tirana ha battuto tutti in volata, rispettando i pronostici che lo vedevano tra i favoriti per l'arrivo nella capitale. Il campione del mondo 2019 e grande specialista di classiche non aveva mai indossato la maglia di leader in un grande giro, risultato ottenuto oggi grazie al grande lavoro della sua squadra, la Lidl Trek, che l'ha accompagnato fino al rettilineo finale dove il danese è riuscito a tenersi dietro Wout Van Aert, ancora una volta incapace di conquistare una vittoria in questa stagione, e il venezuelano Orluis Aular, i più rapidi in un ristretto gruppo che comprendeva quasi tutti i migliori. Un'eccezione ha riguardato il basco Mikel Landa, che in una delle cadute del giorno, a 5 chilometri dal traguardo, si è fratturato una clavicola ed è stato costretto a ritirarsi subito dalla corsa.

Gli italiani

Non si sono nascosti e la classifica finale lo dimostra, con quattro nomi nei primi dieci. Il migliore è stato Francesco Busatto, quarto, seguito da Diego Ulissi, sesto, e da Nicola Conci, Davide Piganzioni e Giulio Ciccone, rispettivamente nono, decimo e 11°. L'abruzzese, in particolare, ha lavorato duro con la squadra in favore di Pedersen nelle due salita al colle Surrel e al termine si è detto contento del risultato e della sua prova. Pedersen l’ha definita «una vittoria meravigliosa». E' la sua seconda al Giro, due anni dopo la prima, e conferma i risultati ottenuti nelle classiche di primavera, con il trionfo alla Gand-Wevelgem, il secondo posto al Fiandre e il terzo alla Roubaix. «Tutti qui sono in ottima forma, quindi vincere è davvero importante - ha commentato Pedersen indossando la maglia rosa - questa maglia rappresenta tantissimo nella storia del ciclismo. È la ciliegina sulla torta. Indossare la maglia da leader per la prima volta è fantastico».

La tappa

Attacchi di pochi ciclisti, pian piano assorbiti dal gruppo. L'ultimo a cedere, ad una quarantina di chilometri dal traguardo, è stato un quartetto con gli italiani Tarozzi, Tonelli e Verre e da quel momento, entrando per la prima volta nel circuito finale di 22km, è stata la Lidl-Treek a prendere le redini della corsa per sfiancare i velocisti delle squadre rivali e altri uomini con ambizioni di classifica. Tra loro ha tenuto botta Primoz Roglic, che ha chiuso 15°. Pedersen dovrà impegnarsi già da oggi per difendere il primato, perché la seconda tappa è cronometro di 13,7 km a Tirana, dove per primo Van Aert cercherà di rifarsi.

