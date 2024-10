La prima gioia della Roma 

Roma 1

Dinamo Kiev 0

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Celik, Ndicka, Hermoso, Angelino, Zalewski, Le Fée (8’ st Cristante), Koné, Angelino, Baldanzi (22’ st Dybala), Pisilli (22’ st Pellegrini), Dovbyk (8’ st Shomurodov). In panchina Ryan, Marin, Hummels, Sangaré, Saud, Paredes. Allenatore Juric.

Dinamo Kiev (3-5-2) : Neshcheret, Bilovar, Popov, Mykhavsko, Tymchyk, Mykhailenko (36’ st Buyalskyi), Andriyevskiy (18’ st Shaparenko), Rubchynskyi (18’ st Brazhko), Vivcharenko, Voloshyn (18’ st Kobaiev), Guerrero (23’ st Vanat). In panchina Bushchan, Morgun, Diachuk, Karavaiev, Malysh, Dubinchak. Allenatore Juric.

Arbitro : Serdar Gözübüyük (Olanda).

Rete : pt 23’ Dovbyk (r).

Note : ammoniti Rubchynskyi, Angelino, Kabaiev e Shaparenko per gioco falloso.

Roma. Ivan Juric non voleva il bel gioco, aveva chiesto risultati ed è stato accontentato. Perché la Roma vince con la Dinamo Kiev (primo successo della stagione in Europa) ma non convince. Anzi, soffre e rischia in più occasioni il gol del pari, ma con il minimo sforzo ottiene il massimo risultato.

Ai giallorossi basta l’1-0 di Dovbyk su rigore nel primo tempo per portare a casa tre punti che lanciano la squadra a quota quattro e la riavvicinano alle prime otto della classifica, ovvero le squadre che non hanno bisogno del playoff per accedere alla fase a eliminazione diretta. Come promesso alla vigilia, Juric cambia qualcosa rispetto all’Inter con quattro giocatori diversi e un paio di esperimenti come Celik braccetto di destra nella linea a tre e Pisilli sulla trequarti. Restano a casa Mancini e Soulé per influenza e dietro Dovbyk gioca Baldanzi, mentre in mezzo al campo torna Le Fée.

Fischi alla lettura delle formazioni arrivano comunque quando lo speaker legge i nomi di Zalewski (suo l’errore fatale con l’Inter), Cristante e Pellegrini. Il primo tempo però finisce con la Roma in vantaggio grazie al rigore conquistato al 22’ da Baldanzi e realizzato da Dovbyk, al suo quinto gol in stagione (il secondo in Europa League). Ma prima di rientrare negli spogliatoi la Dinamo sfiora il pari con Tymchyk, Guerrero (provvidenziale Svilar) e Popov (gol annullato per fuorigioco). Nella ripresa entrano Dybala, Pellegrini e Shomurodov e l’ex cagliaritano sbaglia clamorosamente il 2-0 davanti al portiere. Gli ucraini vanno vicini al gol con Mykhailenko e Vanat ma finisce 1-0. Si salva solo il risultato e i malumori dello stadio ne sono la prova.

