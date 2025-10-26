VaiOnline
Serie a2 maschile.
27 ottobre 2025 alle 00:32

la prima gioia del quartu 

La squadra di Diana vince ad Aosta e rompe il ghiaccio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva ad Aosta la prima vittoria del Quartu in Serie A2. La squadra allenata da Diana si è imposta per 7-3 in trasferta conquistando i primi tre punti della stagione. In Serie B vince l’Elmas, pareggia il Città di Cagliari, mentre Monastir e Villaspeciosa incassano due sconfitte in trasferta.

La festa

Il grande protagonista del successo quartese sull’Aosta è Riccardo Siddi, il classe 2001 arrivato da neanche un mese in prestito dal Genzano. È lui a sbloccare la gara al quarto minuto e firmare il raddoppio neanche sessanta secondi dopo. I biancorossi continuano a fare la partita e prima dell’intervallo allungano sul 3-0 con Murroni.

Il risultato resta invariato anche per buona parte del secondo tempo fino al 4-0 firmato ancora da Siddi, che sigla la tripletta personale grazie all’assist di Monti. L’Aosta cerca di rientrare con il portiere di movimento, punito però da Cara: l’estremo difensore del Quartu blocca un tiro dei padroni di casa e a porta vuota segna il 5-0.

Poco dopo i valdostani accorciano con Argino e Rosset ma non basta per riaprire il match. Serginho allunga sul 6-2 mentre - dopo il 6-3 firmato da Blanqueti - è Guti a chiudere i conti per il definitivo 7-3. Il Quartu conquista così la prima storica vittoria in Serie A2.

Cadetti

È dell’Elmas l’unica vittoria sarda di giornata in Serie B. I gialloneri conquistano il secondo successo in altrettante gare di campionato imponendosi in casa per 6-5 sul Cardano ‘91 grazie alle doppiette di Alan e Cianchi e alle reti di Arrais e Ferri.

Sempre nel girone A la San Sebastiano Ussana non gioca (turno di riposo) mentre il Monastir incassa la prima sconfitta stagionale perdendo per 8-7 sul campo del Varese. La squadra allenata da Barbarossa, sotto per tutta la partita, sfiora la rimonta ma alla fine si deve arrendere. Il primo tempo si chiude sul 4-3 per i lombardi con il gol di Sau e la doppietta di Pilloni, di cui uno su tiro libero, a firmare le reti biancoblù. Nella ripresa i padroni di casa allungano sull’8-4, il Monastir nonostante l’espulsione di Sau non si arrende ma arriva solo fino all’8-7 con la doppietta di Marras e il gol di Rosas.

Nel girone E il Città di Cagliari pareggia 3-3 in casa contro il Mirafin grazie ai centri di Piaz e Ruggiu, oltre a un’autorete ospite. Il Villaspeciosa, invece, cade a Pomezia sul campo dell’Ardea. La doppietta Podda firma il vantaggio biancorosso nel primo tempo ma alla fine i laziali ribaltano il punteggio e chiudono la partita sul 7-2 finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 