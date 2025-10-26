la prima gioia del quartu 

Arriva ad Aosta la prima vittoria del Quartu in Serie A2. La squadra allenata da Diana si è imposta per 7-3 in trasferta conquistando i primi tre punti della stagione. In Serie B vince l’Elmas, pareggia il Città di Cagliari, mentre Monastir e Villaspeciosa incassano due sconfitte in trasferta.

La festa

Il grande protagonista del successo quartese sull’Aosta è Riccardo Siddi, il classe 2001 arrivato da neanche un mese in prestito dal Genzano. È lui a sbloccare la gara al quarto minuto e firmare il raddoppio neanche sessanta secondi dopo. I biancorossi continuano a fare la partita e prima dell’intervallo allungano sul 3-0 con Murroni.

Il risultato resta invariato anche per buona parte del secondo tempo fino al 4-0 firmato ancora da Siddi, che sigla la tripletta personale grazie all’assist di Monti. L’Aosta cerca di rientrare con il portiere di movimento, punito però da Cara: l’estremo difensore del Quartu blocca un tiro dei padroni di casa e a porta vuota segna il 5-0.

Poco dopo i valdostani accorciano con Argino e Rosset ma non basta per riaprire il match. Serginho allunga sul 6-2 mentre - dopo il 6-3 firmato da Blanqueti - è Guti a chiudere i conti per il definitivo 7-3. Il Quartu conquista così la prima storica vittoria in Serie A2.

Cadetti

È dell’Elmas l’unica vittoria sarda di giornata in Serie B. I gialloneri conquistano il secondo successo in altrettante gare di campionato imponendosi in casa per 6-5 sul Cardano ‘91 grazie alle doppiette di Alan e Cianchi e alle reti di Arrais e Ferri.

Sempre nel girone A la San Sebastiano Ussana non gioca (turno di riposo) mentre il Monastir incassa la prima sconfitta stagionale perdendo per 8-7 sul campo del Varese. La squadra allenata da Barbarossa, sotto per tutta la partita, sfiora la rimonta ma alla fine si deve arrendere. Il primo tempo si chiude sul 4-3 per i lombardi con il gol di Sau e la doppietta di Pilloni, di cui uno su tiro libero, a firmare le reti biancoblù. Nella ripresa i padroni di casa allungano sull’8-4, il Monastir nonostante l’espulsione di Sau non si arrende ma arriva solo fino all’8-7 con la doppietta di Marras e il gol di Rosas.

Nel girone E il Città di Cagliari pareggia 3-3 in casa contro il Mirafin grazie ai centri di Piaz e Ruggiu, oltre a un’autorete ospite. Il Villaspeciosa, invece, cade a Pomezia sul campo dell’Ardea. La doppietta Podda firma il vantaggio biancorosso nel primo tempo ma alla fine i laziali ribaltano il punteggio e chiudono la partita sul 7-2 finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA