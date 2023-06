La prima gara si giocherà in trasferta 

Per la campagna abbonamenti c’è ancora da attendere, nonostante la spasmodica attesa dei tifosi data dal grande ritorno in Serie A e le tantissime richieste già arrivate (che potrebbero già far riempire la Domus o quasi). Il Cagliari è al lavoro per definire modalità (si andrà per fasi, la prima dedicata alla prelazione per gli abbonati nella stagione appena conclusa), tempi (l’avvio dovrebbe essere nella seconda metà di luglio) e prezzi. Tempistiche non immediate anche perché, causa lavori di adeguamento alla Domus, l’esordio del Cagliari non sarà nel proprio stadio: la società ha chiesto di giocare la prima giornata in trasferta. Il debutto ufficiale dovrebbe essere nel weekend del 12-13 agosto, coi trentaduesimi di Coppa Italia: il tabellone provvisorio (da confermare una volta completate le iscrizioni, si basa sull’ultima classifica) oppone i rossoblù al Palermo in casa, ma non si giocherà a Cagliari. Probabile sia in campo neutro (non in Sardegna) come nel 2017 proprio coi rosanero, quando l’attuale impianto era in costruzione. L’anno scorso gli abbonati furono 7.019: ora, dato il ritorno in A e il grande attaccamento dimostrato dal pubblico, si punta a superarli notevolmente. (r.sp.)

