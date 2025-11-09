la prima fuga del trio di testa 

Le prime tre della classe non sbagliano un colpo. Nel girone A di Promozione, la decima giornata disputata sabato ha confermato la forza e la solidità delle squadre di vertice. La capolista Guspini prosegue la sua marcia imponendosi con un netto poker sulla Baunese, centrando l’ottavo successo stagionale e mantenendo il primato. Tengono il passo Castiadas e Terralba, entrambe vittoriose e sempre a un punto dalla vetta. La formazione di mister Bebo Antinori ha superato in rimonta un combattivo Vecchio Borgo Sant’Elia, mentre il Terralba ha regolato l’Ovodda con una prova di maturità.

Il distacco

Alle loro spalle si è ormai creato un certo divario. La Villacidrese, fermata sul pari dallo Jerzu, resta al quarto posto ma a sette lunghezze dalla battistrada. Si avvicinano Arborea e Selargius: gli oristanesi hanno battuto il Tonara, mentre i cagliaritani hanno superato e scavalcato il Samugheo. Giornata positiva anche per le cagliaritane. Il Cus ha sconfitto la Tharros, mentre l’Atletico ha colto tre punti preziosi espugnando il campo dell’Uta. Il Pirri ha raccolto il settimo pareggio.

Commenti

«È un campionato molto equilibrato, ogni partita è difficilissima», commenta l’allenatore del Castiadas, Bebo Antinori: «Non ci sono squadre materasso, tutte sono ben organizzate e dotate di grande agonismo. Anche sabato abbiamo affrontato un Progetto Sant’Elia deciso e ordinato, una bellissima squadra». Sulla vittoria in rimonta, il tecnico sottolinea la reazione dei suoi: «È stata probabilmente la nostra miglior partita. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare nel primo tempo. Poi, una volta sotto, siamo rimasti lucidi continuando a fare il nostro gioco e alla fine abbiamo ribaltato con merito il risultato». Antinori guarda infine al prosieguo del torneo: «È ancora presto per fare bilanci. Le prime tre hanno un leggero vantaggio, ma ci sono formazioni come Villacidrese, Arborea e Cus Cagliari che possono inserirsi. A decidere sarà la continuità nei risultati».

