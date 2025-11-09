VaiOnline
Il girone A.
10 novembre 2025 alle 00:39

la prima fuga del trio di testa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le prime tre della classe non sbagliano un colpo. Nel girone A di Promozione, la decima giornata disputata sabato ha confermato la forza e la solidità delle squadre di vertice. La capolista Guspini prosegue la sua marcia imponendosi con un netto poker sulla Baunese, centrando l’ottavo successo stagionale e mantenendo il primato. Tengono il passo Castiadas e Terralba, entrambe vittoriose e sempre a un punto dalla vetta. La formazione di mister Bebo Antinori ha superato in rimonta un combattivo Vecchio Borgo Sant’Elia, mentre il Terralba ha regolato l’Ovodda con una prova di maturità.

Il distacco

Alle loro spalle si è ormai creato un certo divario. La Villacidrese, fermata sul pari dallo Jerzu, resta al quarto posto ma a sette lunghezze dalla battistrada. Si avvicinano Arborea e Selargius: gli oristanesi hanno battuto il Tonara, mentre i cagliaritani hanno superato e scavalcato il Samugheo. Giornata positiva anche per le cagliaritane. Il Cus ha sconfitto la Tharros, mentre l’Atletico ha colto tre punti preziosi espugnando il campo dell’Uta. Il Pirri ha raccolto il settimo pareggio.

Commenti

«È un campionato molto equilibrato, ogni partita è difficilissima», commenta l’allenatore del Castiadas, Bebo Antinori: «Non ci sono squadre materasso, tutte sono ben organizzate e dotate di grande agonismo. Anche sabato abbiamo affrontato un Progetto Sant’Elia deciso e ordinato, una bellissima squadra». Sulla vittoria in rimonta, il tecnico sottolinea la reazione dei suoi: «È stata probabilmente la nostra miglior partita. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare nel primo tempo. Poi, una volta sotto, siamo rimasti lucidi continuando a fare il nostro gioco e alla fine abbiamo ribaltato con merito il risultato». Antinori guarda infine al prosieguo del torneo: «È ancora presto per fare bilanci. Le prime tre hanno un leggero vantaggio, ma ci sono formazioni come Villacidrese, Arborea e Cus Cagliari che possono inserirsi. A decidere sarà la continuità nei risultati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Rete idrica, gas, fibra ottica Città sventrate dagli scavi

Le imprese d’appalto lasciano percorsi di guerra Concu (Selargius): verifiche sulla durata dei cantieri 
Luigi Almiento
Il focus

«Nel 70% dei roghi c’è la mano dell’uomo»

Laconi: nel 2025 bruciati meno ettari, il sistema antincendio sta funzionando 
Alessandra Carta
regione

Pd a caccia di idee: «Pronti ad ascoltare l’Isola che cambia»

Il 21 e 22 i Laboratori democratici: oltre la metà dei relatori under 40 
La manovra

«Massacrati sull’Irpef, ma siamo nel giusto»

Giorgetti si difende: chi guadagna 2.000 euro netti al mese non è ricco 
Vaticano

Leone: Chiesa da riformare ma con giudizio

Il Papa fissa per il 7 e 8 gennaio il suo primo concistoro, ci sarà anche Becciu 
Bergamo

Frontale per un sorpasso vietato, tre morti

Scontro tra un’auto e un furgoncino: le vittime sono due giovani e un 62enne 
Il conflitto

Lo shutdown colpisce l’Ucraina

Bloccati 5 miliardi di dollari per armamenti ai Paesi Nato destinati a Kiev 