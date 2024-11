La prima finale per il Villasimius 

Villasimius. Dopo lo storico traguardo dei playoff d’Eccellenza conquistato nella passata stagione, il Villasimius di Nicola Manunza scrive un’altra importante pagina di storia della società sarrabese. Mercoledì Arrus e compagni hanno centrato per la prima volta la finalissima di Coppa Italia di categoria: ora affronteranno l’Ossese, grande esperta nella manifestazione, alla terza finale in quattro anni e detentrice del titolo, vinto anche nel 2020/2021.

Nel percorso i gialloblù hanno eliminato Barisardo, Nuorese e Carbonia. «Voglio fare i complimenti ai ragazzi che hanno mostrato spirito di sacrificio e abnegazione contro un Carbonia che ha disputato una grande partita», esordisce l’allenatore Manunza, «abbiamo segnato subito raddrizzando il risultato dell’andata ma i nostri avversari hanno giocato bene creando diverse occasioni. I miei ragazzi erano molto stanchi, da oltre un mese ho a disposizione dodici, tredici giocatori. Ho anche dovuto effettuare due sostituzioni nell’intervallo per altrettanti problemi muscolari. La fatica si è fatta sentire tanto, ancora di più contro una compagine fresca che muove bene la palla e ti fa correre. Ma noi abbiamo dato tutto e ci siamo sacrificati. Questo è l’aspetto positivo». In finale l’Ossese «avrà il favore del pronostico ma in una partita secca può succedere di tutto. Ce la giocheremo».

Mercoledì hanno esordito i due nuovi acquisti: «Oli Oro ci ha data una grande mano, Sissoko viene da quasi due mesi di inattività. Spero più avanti di poter avere una rosa più ampia e con una condizione atletica diversa». Domenica si gioca la 12esima giornata di campionato. All’Is Casas arriva il Li Punti.

