La prima donna dell’antincendio 

Ha iniziato da pochissimo a fare volontariato e ora è la prima donna dell’associazione Euro 2001 a prestare servizio nella campagna antincendio. Così Federica Delogu, 36enne di San Gavino, è arrivata per caso a far parte del sodalizio nato nel 1992. «Sono andata alla sede dell’associazione in via Goldoni – racconta – perché mio padre è stato male e ho chiesto in prestito delle stampelle. In quell’occasione una delle volontarie mi ha invitato a far parte di Euro 2001. Alla fine mi sono detta: perché no? Così ho iniziato la mia storia in questa realtà che conoscevo da tanti anni perché mio nonno, Gigi Delogu, è stato uno degli storici volontari e punto di riferimento dell’associazione».

In campo

Così Federica, mamma di una bambina di tre anni e mezzo, ha iniziato a frequentare l’associazione e partecipare attivamente prima ai tanti servizi sanitari e sociali anche come autista dell’ambulanza e poi si è specializzata nella lotta contro il fuoco: «A San Gavino c’è tantissimo bisogno di volontariato soprattutto per il trasporto di tanti anziani e malati che si devono recare in visita negli ospedali. Così ho pensato di dare il mio aiuto: ho guidato senza problemi anche le ambulanze, mi sono specializzata svolgendo un corso di Blsb e ho fatto alcune settimane fa il corso per l’antincendio boschivo, che si è svolto nelle campagne di Dolianova. Abbiamo fatto un’esercitazione sui metodi di spegnimento con la guida e la collaborazione del Corpo forestale. Ora quasi ogni giorno svolgo i turni e faccio parte della squadra operativa dell’antincendio a San Gavino. Mia figlia è felicissima nel sapere che la sua mamma spegne il fuoco. Sono stata subito operativa qualche giorno fa, intervenendo con altri volontari nell’incendio che si è sviluppato in località Figu Niedda nelle campagne tra San Gavino e Villacidro. Durante l’attività di spegnimento del fuoco ho avuto un mix di emozioni tra adrenalina e paura, ma non mi sono certo tirata indietro e mi sono messa subito in azione».

L’apporto di Federica Delogu è fondamentale: «La presenza della squadra antincendio – conclude – contribuisce a preservare le campagne, i boschi e i terreni coltivati o adibiti a pascolo in cui corrono seri pericoli anche gli animali. Mi rivolgo a tutti perché si avvicinino nella nostra associazione: senza volontari si può fare davvero poco. Sono moto contenta di fare qualcosa per gli altri e per la comunità. Mi adatto facilmente a tante situazioni: ho frequentato la scuola alberghiera e ho lavorato per diverse stagioni, poi sono stata in Germania al lavoro nella fabbrica della Ferrero mentre di recente ho lavorato per un panificio di Gonnosfanadiga a San Gavino e a Cagliari. Per il futuro? Mi auguro presto di avere un lavoro stabile, ma il volontariato mi rimarrà sempre nel cuore».