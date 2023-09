La prima donatrice di midollo: «Salvai la vita a un bimbo» 

Quel volto di bambino non lo dimenticherà mai. Perché Anna Maria Porru, oggi 61enne, prima donatrice di midollo quartese, ha sempre conosciuto la persona a cui aveva salvato la vita.

Era un bimbo di cinque anni di Pattada e da quel lontano 1994 è sempre rimasta in contatto con la famiglia. Ieri c’era anche lei nella grande festa organizzata dai Lions per celebrare i trent’anni dell’Admo cittadino assieme al presidente Marco Lai e al professor Giulio Solinas, primo presidente della storia dell’Admo quartese.

«Capitò per caso» racconta Porru, «nel 1992 insieme a un’amica ci eravamo iscritte all’Admo. Poi non si sa come non avevamo più ricevuto nessuna notizia, fino a quando nel 1994 mi arriva quella telefonata». Era la chiamata per la donazione, per salvare una vita. «Mi ricordo i momenti concitati. Eravamo in ospedale e in sala di attesa c’era un gran fermento. Eravamo tre possibili donatori». Porru poi risulterà compatibile e a quel bambino salverà la vita. «Da quel giorno siamo sempre rimasti in contatto. Sono andata a compleanni e cresime e ancora adesso ci sentiamo al telefono. Purtroppo, si può donare una sola volta, altrimenti sarei sempre stata pronta».

La serata a Sa dom’e Farra è continuata con gli interventi di Giulio Solinas, del presidente Marco Lai e dei soci dei Lions, concludendosi con la musica di Tonio Pani.

RIPRODUZIONE RISERVATA