La prima di De La Fuente 

Luis De La Fuente vivrà stasera contro l'Italia (nel Twente Stadion di Enschede) il battesimo del fuoco sulla panchina della nazionale maggiore spagnola. Sessantuno anni, a dicembre 2022 ha preso il posto di Luis Enrique che aveva concluso il mondiale in Qatar con l'eliminazione negli ottavi, contro il Marocco ed è approdato alla Roja più prestigiosa dopo aver allenato dall'Under 19 all'Under 23. Nella semifinale di Nations League, la sua prima partita ufficiale da nuovo Ct: «Ci aspetta un grande match contro gli azzurri - ha detto alla vigilia - siamo privilegiati perché possiamo vincere un titolo, ce lo giochiamo in due partite. Affrontare l'Italia è una festa per noi. Che avversari mi aspetto? Super motivati». Ha una visione chiara di quale impronta dare alla sua Spagna: «Con le idee e lo stile che sono propri della nazionale, dove lavoro da dieci anni. Dobbiamo continuare a rafforzarci e continuare con ciò che ci rende forti. Quindi, mi sento abbastanza fiducioso partendo da queste basi ma voglio anche aggiungere alcune piccole sfumature, il mio tocco personale. Come il controllo del gioco».

