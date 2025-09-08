La prima del Monastir è incancellabile 

Un successo storico, il primo in Serie D nella storia del club. La matricola Monastir si gode l’ottimo esordio in quarta serie dove domenica ha sconfitto in trasferta il Budoni. La squadra di Angheleddu ha sfoderato una prova convincente contro un avversario mai battuto in precedenza e che lo scorso anno aveva chiuso l’Eccellenza al primo posto davanti ai campidanesi. Negli otto precedenti giocati contro i galluresi nel massimo campionato sardo, il Monastir aveva racimolato solo tre pareggi e cinque sconfitte.

Protagonisti

Uno dei protagonisti della sfida in Gallura è stato David Suazo Jr che al 31’ della prima frazione ha realizzato il primo storico gol dei biancoblù in Serie D. L’attaccante classe 2005 ha sbloccato il risultato con un tocco vincente in area piccola. Per lui una soddisfazione personale che si somma a quella per la vittoria della squadra: «Sono felice soprattutto per il successo del gruppo. Abbiamo lavorato tanto in questo mese per arrivare pronti all’esordio. Volevamo lasciare un segno e riprenderci quello che avevamo lasciato l’anno scorso», dice Suazo. Una vittoria che dà il morale e buone indicazioni per i prossimi match: «Siamo arrivati pronti all’appuntamento grazie all’ottimo lavoro dello staff e del mister e l’impegno impegno di tutti in campo. Domenica non era semplice perché il Budoni è una squadra di ottimo livello che negli ultimi anni ha sempre fatto bene», prosegue il diciannovenne. L’ex Cagliari vuole togliersi anche nuove soddisfazioni personali: «Da attaccante per me la cosa più importante è segnare. E se segno la squadra ha più possibilità di vincere», conclude Suazo.

L’altro protagonista del match di Budoni è stato l’attaccante Alessandro Aloia, abile a girare in rete al 59’ con una deviazione in caduta: «Era una partita difficile perché eravamo consapevoli dell’importanza del match, essendo la prima partita storica in questo campionato. Inoltre affrontare un derby in trasferta non è mai facile, soprattutto contro una squadra ben strutturata. In settimana avevamo studiato l’avversario», dice Aloia. La gara ha avuto un andamento positivo fin dall’inizio: «Siamo partiti bene e siamo stati abili a sfruttare l’episodio dell’espulsione. Dopo il primo tempo abbiamo ricaricato le energie e siamo entrati nella ripresa col piglio giusto. Nell’azione del gol abbiamo sfruttato uno schema provato in settimana», prosegue l’attaccante. Per l’ex giocatore dell’Ilvamaddalena si tratta del secondo gol di fila considerando anche il turno preliminare di Coppa Italia: «Mi sono subito messo completamente a disposizione del mister e del suo staff. Ne approfitto per ringraziarli perché credono in noi. Siamo una squadra giovane che ha fame. Dopo il gol mi hanno abbracciato tutti, siamo un gruppo unito. Personalmente ci tengo a fare un campionato importante», conclude Aloia.

Nel match di domenica hanno brillato anche l’esterno classe 2006 Piseddu, arrivato dalla COS, e l’attaccante Gibilterra che ha servito l’assist per il gol dello 0-1. Il Monastir tornerà in campo domenica per il match del Comunale contro il Montespaccato, il primo in casa. Tornerà in campo Nagüel che ha scontato un turno di squalifica.

