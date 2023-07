La prima del Cagliari è un successo 

Il Cagliari supera il primo test con una vittoria. Al “Nespoli” di Olbia, contro i bianchi di Greco (serie C), la squadra di Ranieri vince 2-0 (le reti di Kourfalidis e Pereiro) davanti a circa tremila spettatori. Un Cagliari ancora “mascherato”, con diverse assenze e in pieno mercato, mostra però alcune idee interessanti. E alcuni titolari già in buone condizioni, alla vigilia della partenza per la Val d’Aosta per la seconda parte del ritiro pre-campionato. Sul fronte del mercato, Ranieri aspetta un difensore e due punte per irrobustire la sua formazione.

