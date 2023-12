La prima coppa è dei Lakers 

LAS VEGAS. La prima volta ha un sapore storico e, quando sente profumo di storia, uno come LeBron James non si fa pregare. “Tre King" ha trascinato al successo i Los Angeles Lakers nella prima edizione della Nba Cup (In Season Tournament) dominando nella finale di Las Vegas contro gli Indiana Pacers per 123-109.

A quasi 39 anni, li compirà il 30 dicembre, James, già quattro volte campione Nba e due volte campione olimpico, ha segnato 24 punti e catturato 11 rimbalzi, tanto da meritarsi il trofeo come mvp. Al suo fianco, Anthony Davis non è stato da meno con cifre spaventose: 41 punti (uno per ogni minuto in cui è stato in campo) e 20 rimbalzi .

Dall’altra parte era attesissima la 23enne guardia Tyrese Haliburton che ha chiuso con 20 punti (miglior marcatore dei suoi assieme al canadese Bennedict Mathurin) e 11 assist a referto.

RIPRODUZIONE RISERVATA