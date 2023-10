La prima causa di disabilità fra adulti 

Che cos’è l’ictus?

Rappresenta la prima causa di disabilità nell’adulto e la seconda causa di morte nel mondo. È una patologia tempo-dipendente, che richiede l’immediato ricovero in un ospedale in cui si eseguano le cure specialistiche(Stroke Unit). Più precocemente si interviene, possibilmente entro le 4-5-6 ore dall’esordio dei sintomi, migliori saranno i risultati con le terapie disponibili (trombolisi e trombectomia meccanica). In caso di comparsa di bocca storta, difficoltà a parlare, a muovere un braccio e/o una gamba bisogna chiamare subito il 112 per il trasporto urgente al Pronto Soccorso. La prevenzione deve essere una priorità per le persone di tutte le età e può evitare l’insorgenza di ictus nel 90% dei casi.