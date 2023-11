La prima caduta della de amicis 

La decima giornata è fatale alla De Amicis, che cade per la prima volta ma mantiene il comando nel torneo Over della Libertas Caam con quattro punti sulla seconda. Sono sei invece le lunghezze che dividono la leader Bottega del Sughero dalle inseguitrici nei Master, mentre negli Ultra è ancora più netta la leadership della Fly Divani Monserrato.

Tonfo della leader

Si interrompe dopo nove giornate la marcia (finora) incontrastata della De Amicis: il Barracca Manna impone lo stop per 2-1 alla capolista e alimenta le ambizioni del Santiago. La squadra neroarancio consolida il secondo posto grazie alla doppietta di Belfiori e alla rete di Cera, che valgono il 3-1 sulla Medilav. Il 2-2 siglato contro i Muppet rallenta la corsa dei Kaproni, che devono guardarsi alle spalle dal Kalagonis: i maresi rifilano una rotonda cinquina alla Crescenzi Sport, costretta al terzo ko di fila e condannata al terzultimo posto. Pokerissimo (e secondo successo consecutivo) anche del New Bar Mexico contro la Toti Lounge Bar. L’altro risultato a sorpresa della decima giornata è la vittoria del Cagliari 2007 sul Bar Dessì per 2-1, che vale l’aggancio dei rossoblù a quota diciotto punti. Si accende la lotta anche nelle zone meno nobili della classifica dove spicca il 7-1 con cui la Thermomax, nell’anticipo del venerdì, ha sconfitto il fanalino di coda Maracalagonis, sempre fermo a zero punti. Di misura invece la vittoria de Gli Incisivi (1-0) sull’Aek Kasteddu e della Jupiter con il medesimo risultato sul Real Cocciula, che sconta la seconda sconfitta consecutiva. Il posticipo della decima giornata si gioca domani sera tra Acp Generali Porto di Cagliari e Remax Mistral Generuxi.

Flamengo ko

La Bottega del Sughero marcia a punteggio pieno dopo sei giornate nel torneo Master. Alla capolista basta un successo col minimo scarto per prevalere sul Serbariu (al secondo stop consecutivo) e per allungare in classifica, complice la sconfitta nell’anticipo di venerdì del Flamengo, battuto per 5-1 da un sorprendente Deximu che in questo modo perfeziona l’aggancio al secondo posto proprio ai danni dei rossoneri. Salgono al quarto posto i Colonial Fruits che infliggono una quaterna all’El Carnicero Assemini e raggiungono a quota dieci punti il Serbariu. Il secondo 4-0 di giornata lo mette a segno la Jasp Rassu Spedizioni nello scontro diretto contro gli Old Boys: per lei terza vittoria consecutiva dopo i primi tre ko di fila. La quaterna lascia invece i “Vecchi Ragazzi” a quota cinque punti, in una classifica ancora provvisoria con i due posticipi ancora da giocarsi: mercoledì sarà il turno di Is Morus Relais Genuis contro Gli Incisivi, mentre giovedì l’Asso Arredamenti Monserrato se la vedrà con il Cra Regione Sardegna.

Fly Divani al comando

Pioggia di gol negli Ultra: il recupero della quinta giornata giocato giovedì tra Panificio Genuis e Old Boys termina con un pirotecnico 5-5, mentre sabato non va meglio allo stesso Genuis che incassa altre cinque reti (senza segnarne alcuna) dalla capolista Fly Divani Monserrato, che conduce a quota 15 punti anche per via del rinvio della sfida tra la vicecapolista Calasetta Turisport e Brancaleone. Il Bmk si aggiudica il confronto tra deluse cogliendo il primo successo (4-0) contro il Mulinu Becciu. Cagliari 2020-Lewis Room B&B finisce invece 2-2, mentre ha riposato la Gedi S.r.l.