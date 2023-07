La prima avvocata sarda compie 100 anni 

La carriera di Giovanna Crespellani, la prima avvocata della Sardegna e sorella della prima ingegnera, inizia nel 1945 quando si è laureata in giurisprudenza con 110 e lode all’età di 22 anni con una tesi in filosofia del diritto discussa con la professoressa Paola Maria Arcari della quale, subito dopo e per alcuni anni, divenne assistente universitaria. Oggi Giovanna Crespellani compie cent’anni. Nata a Cagliari il 12 luglio 1923, dall’avvocato Luigi Crespellani e della poetessa Teresa Mundula, nel 1947 ha superato l’esame di procuratore legale ed è divenuta la prima donna iscritta all’Albo degli Avvocati e Procuratori in Sardegna, esercitando la professione sino il 2015. Ha dedicato tutta la sua esistenza alla professione avendo ereditato giovanissima lo studio legale dal padre che è stato stato il primo sindaco di Cagliari eletto nel secondo dopoguerra, poi il primo presidente della Regione e infine senatore. Il suo insegnamento, ai tanti praticanti che hanno frequentato il suo studio e ai colleghi che hanno avuto la fortuna di conoscerla in oltre 70 anni di professione, è stato un insegnamento del diritto e di valori etici. Donna di una finezza d’animo e profondità di pensiero straordinaria, ancor oggi, compiuti i 100 anni, è ricordata nell’ambiente forense cagliaritano con ammirazione.

