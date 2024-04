La prima avventura in B dell’Esperia: il bilancio è positivo 

Al termine della stagione mancano ancora 40 minuti, ma per l’Esperia è già tempo dei bilanci. La prima avventura in B Interregionale non ha mancato di riservare insidie. Eppure il collettivo granata ha saputo affrontarle con maturità, centrando a pieno il suo proposito: consolidare il progetto nella nuova categoria.

La regular season era iniziata in salita: la chimica di squadra latitava, così come le vittorie. A novembre ci si è messo anche il forfait di Spizzichini, volato a Lumezzane. Un quadro a tinte fosche, che però non ha spaventato gli esperini: dal mercato è arrivato un pivot più funzionale (Thiam) e la squadra si è ritrovata. La fascia Gold dei play-in sembrava a portata di mano, ma il calo di fine anno ha pregiudicato le possibilità di agguantarla. Poco male: la salvezza, messa in cassaforte già a febbraio, era ciò che realmente contava per quest’anno.

I singoli

I tre “forestieri” non hanno tradito: Kucan è stato sempre tra i migliori realizzatori, viaggiando tra i 17 e i 18 punti di media. Bene Potì, venuto fuori alla distanza dopo la frattura al polso che l’aveva costretto a stare ai box. Solido anche l’apporto offerto da Thiam, lungo con enormi mezzi atletici. L’ago della bilancia, però, è stato il rendimento dei giocatori locali: Locci è stato una certezza, così come Floridia e Picciau, mentre in regia Cabriolu e Sanna hanno mostrato enormi progressi.

Il futuro

L’Esperia proverà a crescere ancora. L’obiettivo è compiere uno step in più, diventando una stabile contender per i playoff. Le idee sono chiare: per diventare ancor più competitivi è necessario aggiungere centimetri e chili sotto canestro.



