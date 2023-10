La prevenzione è donna Ottobre rosa contro i tumori 

L’ “Ottobre Rosa”, è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Nell’Asl Ogliastra sono attivi gli screening per la prevenzione secondaria (diagnosi precoce) del tumore al seno. Il percorso viene iniziato e gestito dal centro screening aziendale che fa parte della S.c. prevenzione e promozione della salute: «Lo screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni - spiega Ignazio Dei, direttore della S.c. prevenzione e promozione della salute e responsabile del programma di screening oncologici della Asl – e viene effettuato con cadenza biennale, attraverso l’esecuzione di una mammografia. Il Centro screening spedisce le lettere di invito alle donne residenti in Ogliastra che rientrano nella fascia di età a rischio, fissando un appuntamento per recarsi ad eseguire l’esame presso il reparto di Radiologia dell’ospedale di Lanusei».

Dall’inizio dell’anno sino a metà ottobre, l’adesione allo screening mammografico rispetto al totale delle donne invitate è del 38 per cento. «Il percorso radiologico dello screening – spiega Mariano Tangianu, direttore della sc di radiologia dell’ospedale di Lanusei prevede un 1° livello e un 2° livello». In particolare, lo screening di 1° livello consiste nell’effettuare due proiezioni mammografiche nelle donne comprese nella popolazione target. L’esame viene poi letto separatamente da due medici e se uno solo dei due riscontra un problema, si passa allo screening di 2° livello.

