La prevenzione dei tumori viaggia in bus 

Anche a Nuxis farà tappa “La prevenzione viaggia”, campagna promossa dall’Asl Sulcis Iglesiente, in collaborazione con la Regione. Lunedì 9 e martedì 10 novembre, il poliambulatorio mobile attrezzato (farà tappa in 15 Comuni del Sulcis Iglesiente) sarà posizionato presso il piazzale del campo di calcetto di Su Pranu. L'iniziativa, nata per portare la salute più vicina ai cittadini, prevede la presenza di un poliambulatorio mobile attrezzato, dedicato alla prevenzione e agli screening oncologici per il tumore al seno, della cervice uterina e del colon-retto. «Grazie alla grande collaborazione tra il Comune e l'Asl Sulcis Iglesiente, e al prezioso lavoro svolto dal Direttivo Socio-Sanitario locale - spiega il sindaco Romeo Ghilleri - il nostro territorio sarà inserito nel progetto “La prevenzione viaggia”. In questi giorni, molti cittadini avranno ricevuto una telefonata da parte dell'Azienda Sanitaria, con l'invito a partecipare e ad aderire agli screening. Vi invitiamo ad accogliere questo importante appuntamento con senso di responsabilità e partecipazione. La prevenzione è un gesto semplice, ma può fare davvero la differenza. Non perdiamo questa preziosa opportunità: dedicare qualche minuto alla propria salute può salvare una vita. La salute è un bene prezioso. Prendiamocene cura insieme».

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