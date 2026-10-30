La prevenzione arriva sul camper 

La prevenzione esce dagli ambulatori e raggiunge direttamente i cittadini, con screening oncologici, informazione sanitaria e promozione della salute nei Comuni del territorio.

Il tour

Si chiama “La prevenzione viaggia” il progetto promosso dalla Asl Sulcis Iglesiente, che dal 4 novembre al 9 dicembre farà tappa in 15 centri del Sulcis Iglesiente, con l’obiettivo di avvicinare i servizi sanitari alla popolazione. Il cuore dell’iniziativa è un poliambulatorio mobile ad alta tecnologia, dotato di quattro ambulatori, che resterà due giorni in ciascun Comune. Una vera struttura sanitaria itinerante nella quale sarà possibile effettuare i 3 principali screening oncologici: mammella, cervice uterina e colon-retto. A bordo si potranno eseguire mammografie di primo livello e Pap test, ritirare i kit per lo screening del colon-retto e consegnare i campioni. Particolare attenzione sarà riservata alle persone che non hanno mai aderito agli screening. I cittadini appartenenti alle fasce interessate riceveranno l’invito da parte della Asl, ma sarà possibile accedere anche senza prenotazione alle varie tappe. L’iniziativa guarda anche alla prevenzione in una prospettiva più ampia. Sensibilizzazione sui principali fattori di rischio delle malattie croniche e cardiovascolari, promozione di una sana alimentazione, contrasto al tabagismo e incentivazione dell'attività fisica. Saranno inoltre offerte occasioni di informazione e orientamento sui servizi sanitari, con approfondimenti anche in ambito veterinario e micologico. «Portare la prevenzione direttamente nei centri del territorio significa rendere i servizi più accessibili, superare le difficoltà legate alle distanze e offrire a un numero sempre maggiore di persone l'opportunità di prendersi cura della propria salute - è il messaggio che accompagna il progetto della Asl - una strategia che punta a trasformare la prevenzione in un'occasione concreta di partecipazione e consapevolezza».

Le tappe

Il calendario partirà da Carbonia , in piazza Roma, il 4 e 5 novembre, per proseguire il 6 e 7 a Narcao , il 9 e 10 a Nuxis , l’11 e 12 a Santadi , il 13 e 14 a Giba , il 16 e 17 a Sant'Anna Arresi , il 18 e 19 a Sant'Antioco , il 20 e 21 a Calasetta , il 23 e 24 a Carloforte , il 25 e 26 a Portoscuso , il 27 e 28 a Gonnesa . Le ultime tappe saranno il 30 novembre e 1 dicembre a Fluminimaggiore , il 2 e 3 a Domusnovas , il 4 e 5 a Villamassargia e il 7 8 e 9 dicembre a Iglesias . Le sedi precise saranno comunicate in prossimità degli appuntamenti.

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