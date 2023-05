La pressione turistica sulle città di mare: ad Alghero e Arzachena più “peso” di Roma 

Attenzione che la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha promesso in un videomessaggio. «Le destinazioni balneari si trovano ad affrontare sfide difficili con l’obiettivo comune di uno sviluppo sostenibile», ha detto la rappresentante del Governo Meloni: «So quanto vi state battendo per cercare di risolvere queste situazioni. È evidente che se un comune vive un incremento del 123% di presenze in alta stagione, l’amministrazione deve avere un sistema di servizi adeguato all’incredibile divario rispetto alla popolazione stabilmente residente. Proprio per questo, dobbiamo lavorare insieme alla regolamentazione dello status di città balneare, per apportare significativi benefici ai territori interessati. Dobbiamo arrivare a un insieme organico di regole con le quali gestire una delle leve economiche più importanti della Nazione».

Arzachena. Alghero ha un indice di pressione turistica superiore a quella di Roma, Milano, Bologna, Napoli ma inferiore a quella di Arzachena che sorpassa anche Firenze. E i due comuni sardi non sono in vetta alla classifica perché in testa c’è Bibbona, appena 3.000 abitanti stanziali. I dati Istat (un parametro ricavato sulla proporzione tra residenti e presenze turistiche) diffusi dalla Rete del G20 delle spiagge dipingono la realtà delle città fisarmonica oltre al peso del segmento balneare sul totale del turismo in Italia. Alla conclusione del vertice nell’auditorium di Arzachena i sindaci l’hanno ripetuto come un mantra: una città turistica attrattiva è prima di tutto una città vivibile per i suoi residenti. Le capitali del turismo balneare, come ha ribadito Roberta Nesto, riconfermata presidente della Rete, chiedono quindi attenzione, fondi e un provvedimento legislativo ad hoc che ne riconosca lo status.

Inviata

La ministra

Presenti anche i due deputati Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti, e Dario Giagoni. «I trasporti per il turismo sono fondamentali», osserva Deidda: «Sono venuto a rassicurare operatori e amministratori che stiamo seguendo attentamente il mercato del trasporto aereo per garantire una continuità territoriale per la Sardegna e per la Sicilia. Non si possono lasciare al libero mercato i collegamenti con le isole».

Il confronto

I trasporti, nodo sensibile per i sardi, è uno dei tanti temi sui quali ci si è confrontati in questi giorni. I principali sono stati portati sul palco dell’auditorium nelle tavole rotonde moderate dalla giornalista Monica Leofreddi con i rappresentanti delle istituzioni (gli assessori regionali Marco Porcu per la Sardegna, Federico Caner per il Veneto e Leonardo Marras per la Toscana) e delle realtà imprenditoriali. Porcu ha evidenziato che «non è possibile pensare alla sostenibilità dei servizi pubblici locali se non si ragiona in termini di rete».

«Dove stanno bene i cittadini stanno meglio anche i turisti», ha rimarcato Paolo Manca, vice presidente nazionale di Federalberghi: «Per questo l’azione amministrativa è rilevante e la sinergia tra pubblico e privato come dimostra anche l’esperienza delle Dmo (le destination management organization) che devono essere estese a tutti».

Claudio Mazza, presidente di Fee Italia e coordinatore del Programma Bandiera blu ha sottolineato come il riconoscimento sia «un percorso che dura 365 giorni e una precisa scelta di campo».

Il protocollo

A fine mattinata è il momento delle firme. I sindaci indossano le fasce tricolore, e con un piglio solenne, rinnovano l’intesa e siglano un importante protocollo con Enit che «cercherà di sostenere e sviluppare momenti di condivisione, ricerca e analisi per dare un contributo fattivo», ha sottolineato la Ceo Ivana Jelinic .

Infine i saluti del padrone di casa. «In questi tre giorni di summit abbiamo accolto amministrazioni, esponenti del Governo e associazioni di categoria. Siamo sulla giusta strada», ha chiuso il sindaco Roberto Ragnedda: «Il turismo e la pianificazione urbanistica, il monitoraggio delle coste, l’innovazione tecnologica, ad esempio, sono alcuni dei temi che si intersecano e vanno affrontati con una visione ampia. Per capire come muoversi è fondamentale capire anche le necessità e le evoluzioni delle richieste dei consumatori. Ora dobbiamo concretizzare questi giorni di confronto».

Il testimone passa a Caorle, sede del prossimo vertice, con un dono simbolico, un vassoio della Cerasarda, inconfondibile segno della Costa Smeralda. Dalle parole ai fatti: il sole a picco di mezzogiorno ricorda che una nuova stagione turistica è già iniziata.

